PIABO PR baut mit Felix Willikonsky als Head of Digital Communication seine Social-Media-Kompetenzen weiter aus (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO PR, der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft, gewinnt einen erfahrenen Social-Media-Experten: Ab sofort verstärkt Felix Willikonsky das Team als neuer Head of Digital Communication.Willikonsky hat zuletzt als Head of Social Media DACH die Kommunikation des Streamingdienst DAZN auf dessen digitalen Kanälen gefestigt und vorangetrieben. Er verantwortete auch die preisgekrönte Markenkampagne #ALL41 (https://www.horiz ont.net/marketing/nachrichten/all41-so-wuerdigt-dazn-die-einzigartige-karriere-v on-nba-legende-dirk-nowitzki-174130) . Bei PIABO PR baut Willikonsky nun die Digital-Communication-Unit strategisch aus und erweitert gleichzeitig das inhaltliche Angebot einer ganzheitlichen B2C- und B2B-Kommunikation. Dabei bringt er neben seiner Social-Media-Expertise wertvolles Know-how in den Bereichen SEO, Paid- und Search Marketing, Chatbots und CRM mit."Ich freue mich sehr darauf, in dieser spannenden Zeit bei PIABO PR starke Geschichten aus der Tech-Welt in die Sprache der sozialen Medien zu übersetzen", so Willikonsky. "Für Unternehmen und ihre Führungskräfte war ein aussagekräftiger Social-Media-Auftritt nie wichtiger als jetzt - nahezu sämtliche Kommunikation verlagert sich ins Internet, Online-Medien und digitale Netzwerke erleben so hohe Abrufzahlen wie noch nie."Mit Willikonsky als Teil des erfahrenen Teams begegnet die Agentur der enorm gestiegenen Nachfrage der Kunden, die nun mehr denn je von einer modernen Kommunikation über alle Kanäle hinweg profitieren wollen. Gerade jetzt können Unternehmen von einer innovativen und durchdachten Markenkommunikation profitieren, egal ob im B2B-Bereich, Personal Branding oder im Content Marketing. "Gute Kommunikation denkt nicht in Silos, sondern kanal-unabhängig. In der Markenkommunikation müssen analoge und digitale Kanäle heute eng verzahnt sein, um Kunden, Partner und Interessengruppen an sämtlichen Touchpoints abzuholen und ein unverwechselbares Image zu kreieren. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich zu diesem holistischen Kommunikationsansatz von PIABO beitragen darf und meine Erfahrungen im Social Media und Content Bereich einbringen kann", so Willikonsky weiter.Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO PR, ergänzt: "Ich sehe diese Zeit als große Chance! Zum einen um die Kommunikation mit den Stakeholdern über die sozialen Medien zu intensivieren und zum anderen um neue, innovative Formate für soziale Kanäle zu entwickeln. Mit Felix Willikonsky haben wir nun einen exzellenten Experten im Team, der sowohl für erfahrene Social-Media-Akteure als auch für diejenigen, die ihre Kommunikation gerade erst digitalisieren wollen, hochkreative und nachhaltig wirksame Strategien entwickeln wird."Über PIABODie Kommunikationsagentur PIABO PR (https://piabo.net/) ist der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, TravelTech, FinTech, Foodtech, HR-Tech, HealthTech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Als strategischer Partner unterstützt PIABO seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u.a. Shopify, Stripe, Henkel X, N26, GitHub und die Silicon Valley Bank.