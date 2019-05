PHS Health Solutions stellt Rebranding auf Amplity Health vor

Neue Markenidentität ebnet neuem Pure-Play-Vermarktungspartner fürdie Pharmaindustrie den WegYardley, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - PHS Health Solutions(PHS), eine führende Vertragshandelsorganisation, schon seit 35Jahren für ihre Kunden in der Pharmaindustrie ein vertrauenswürdigerPartner, gab bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäfte ab heuteunter dem neuen Namen Amplity Health tätigt. Die neueUnternehmensmarke steht für eine Pure-Play-Vermarktungsorganisationfür die Pharmaindustrie, die eine ganze Familie von Marken betreut,darunter Touchpoint, PDI und Tardis Medical. Amplity Health bietetmaßgeschneiderte Multikanal-Lösungen für Medizin, Remote-Kontakt undVertrieb sowie strategische Beratung und Entwicklungorganisatorischer Fähigkeiten für Pharma-, Biotechnologie-,Medizingeräte- und Diagnostik-Unternehmen. Dieses Rebranding erfolgteim Anschluss an die Akquisition von PHS durch Altamont CapitalPartners (Altamont), eine fest etablierte Private-Equity-Firma miteinem wohlverdienten guten Ruf für den Aufbau und die Expansionlanglebiger und wettbewerbsfähiger Unternehmen.Der neue Markenname repräsentiert die amplifizierten Ergebnisse,die das Unternehmen tagtäglich für seine Pharma-Kunden erzielt."Unsere Vision ist einzigartig, und unsere neue Unternehmensidentitätsollte dazu passen", sagt Michael A. Griffith, CEO von AmplityHealth."Als Vermarktungsspezialisten verstehen wir, wie wichtig esist, eine Marke zu schaffen, die unsere Werte und Stärken verkörpert.Für uns bedeutet dies, die Fähigkeiten unserer Organisation schnellerzu entwickeln, zu verbessern und zu verstärken, damit wir unserePartnerkunden mit neuer Energie erfüllen und ihr Potenzialerschließen können."Amplity fungiert jetzt als einheitliche Organisation mitStandorten in New York, NY, Yardley im US-Bundesstaat Pennsylvaniasowie im britischen London und kann somit die Gesamtheit seinerRessourcen und sein umfassendes Fachwissen einsetzen, um für seineKunden eine breite Spanne an Herausforderungen zu überwinden. DasUnternehmen wird seine Kernkompetenzen (die Entwicklung,Implementierung und Verwaltung seiner externen und internenVertriebs-, Kundendienst- und klinischen Teams) stärken sowie unserenKunden strategische Beratung und organisatorische Entwicklung alsergänzende Dienstleistungen anbieten. Mit der Unterstützung vonAltamont wird Amplity in der Lage sein, intensiv in die Verbesserungund Erweiterung seiner Fähigkeiten zu investieren, um seinenMitarbeitern bessere Karrieremöglichkeiten und seinen Kunden eineoptimierte Erfahrung zu bieten."Heutzutage werden die Anforderungen an Unternehmen in denBereichen Pharma und Gesundheitsversorgung für die Vermarktung ihrerProdukte immer komplexer. Statt unseren Kunden einfach eineUniversalmethode vorzulegen, arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, umgemeinsam dynamische Strategien und Lösungen zu entwickeln, die genauauf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind", fügtGriffith hinzu. "Indem wir unsere Services und Fähigkeiten auf einegemeinsame Vision ausrichten, nämlich die Erweiterung unsererPartnerbeziehungen, können wir unser Endziel erreichen: die Erfahrungvon Ärzten und das Leben von Patienten zu verbessern."Informationen zu Amplity HealthAmplity Health, ein wahrer Partner für Unternehmen imGesundheitssektor, schafft transformative Lösungen, indem Grenzen undder Status quo infrage gestellt werden. Amplity Health verfügt überdas Fachwissen, die Infrastruktur und das Verständnis, um gemeinsammit Kunden so gut wie jede Hürde im Gesundheitsversorgungssektor zuüberwinden. Mit seinen weitreichenden Fähigkeiten (wie Lösungen zurPatientenidentifizierung, Multikanal-Messaging, Einsatz internerVertriebs- und Service-Ressourcen, Vertrieb im Außendienst, Planungund Ausführung von Werbekampagnen und mehr) bringt Amplity Health dienötigen Voraussetzungen, um Marketinganstrengungen zu optimieren underfolgreiche Strategien einzurichten.Informationen zu Altamont Capital PartnersAltamont Capital Partners ist eine private Investmentgesellschaftmit Sitz im Raum San Francisco, die Vermögenswerte in Höhe von über2,5 Milliarden USD verwaltet. Altamont investiert in erster Linie inmittelständische Unternehmen, um das volle Potenzial seiner Kunden inZusammenarbeit mit deren führenden Managementteams zu entwickeln. Die Firmeninhaber verfügen über umfassende Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Geschäfte in einer Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheitsversorgung, Verbraucher/Einzelhandel und Finanzdienstleistungen.