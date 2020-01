PHÖNIX 2020: Kunstpreis für Nachwuchskünstler wird zum zwölften Mal vergeben / 326 Bewerber - 20.000 Euro Preisgeld - Finalisten stehen fest

Tutzing (ots) - 326 Künstler haben sich um den "PHÖNIX - Der Kunstpreis fürNachwuchskünstler" beworben. Er ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euroausgeschrieben und damit die am höchsten dotierte Auszeichnung für denKunstnachwuchs, die von der eurobuch GmbH und der Evangelische Akademie Tutzingvergeben wird. Aus allen Bewerbungen wurden jetzt die zehn Finalistenausgewählt. Im zwölften Jahr des "PHÖNIX - der Kunstpreis für Nachwuchskünstler"sind über 300 Bewerbungen eingegangen, die in den vergangenen Wochen gesichtetwurden. Nicht nur aus Deutschland bewarben sich aufstrebende und talentierteKünstler: Auch aus Afrika, Amerika und Asien gingen Bewerbungen um die begehrteAuszeichnung ein. In der internationalen Kunstszene weiß man, dass der PHÖNIXein Garant für künstlerische Karrieren ist und damit der Start in dieinternationale Kunstszene und der Zugang zu Galerien gelingt.Jetzt stehen die zehn Finalisten fest, aus denen dann in Tutzing der Preisträgergewählt wird. Es sind: Arno Bojak (Berlin), Heiko Börner (München), BenjaminBurkard (Kandel), Johanna Flammer (Düsseldorf), Sebastian Hertrich (Erlangen),Katharina Lehmann (München), Anne Nissen (Hannover), Christian Pilz (Berlin),Regina Reim (Schwegenheim) und Regine Wolff (Lotte).Für die Mitglieder des Kuratoriums wird die Auswahl sicher nicht einfach. Am 18.März 2020 treffen sich Ursula von Rheinbaben (Künstlerin, Meisterschülerin beiProf. Antonio Lopez Garcia, Akademie der Schönen Künste Madrid), Daniel J.Schreiber (Kunsthistoriker und Direktor des Buchheim-Museums der Phantasie),Judith Stumptner (stv. Direktorin der Evangelischen Akademie und Studienleiterinfür Kunst, Kultur und Bildung) und Christian Ude (langjährigerOberbürgermeister, Präsident des Deutschen Städtetages und Leiter desKulturforums der Sozialdemokratie in München), um den Preisträger 2020 zu küren.Ihr oder ihm wird dann am 7. Mai 2020 im Zuge einer feierlichen Preisverleihungin der Evangelischen Akademie Tutzing der PHÖNIX 2020 übergeben.(Dieser Text wird zeit- und inhaltsgleich von der Evangelischen Akademie Tutzingveröffentlicht. Bitte akkreditieren Sie sich rechtzeitig für die Preisverleihungam 7. Mai 2020.)Pressekontakt:eurobuch.comDr. Barbara HauboldHauptstraße 2D-82327 TutzingTel.: +49-(0)8158-903460FAX: +49-(0)8158-903461info@barbara.haubold.dewww.ph önix-kunstpreis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70870/4503001OTS: eurobuch.comOriginal-Content von: eurobuch.com, übermittelt durch news aktuell