Erweiterte Funktionen
GIBB RIVER DIAMONDS LTD - PHO: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.01.20 16:17
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN GIBB RIVER DIAMONDS LTD PHO AU0000031411 AB/FROM ONWARDS 31.01.2020 15:05 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0225 €
|0,0125 €
|0,01 €
|+80,00%
|31.01./17:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU0000031411
|A2N94D
|0,033 €
|0,0050 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.