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GIBB RIVER DIAMONDS LTD - PHO: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.01.20 16:17
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN GIBB RIVER DIAMONDS LTD PHO AU0000031411 AB/FROM ONWARDS 31.01.2020 15:05 CET

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