PHOTO & IMAGING SHANGHAI 2019 vom 10.-13. Juli im NECC

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die vom Unterausschuss desChinesischen Rats zur Förderung des Internationalen Handels (CCPIT)Schangai und vom Schanghaier Fotografenverband ausgerichtete und vonder Shanghai International Exhibition Company organisierte PHOTO &IMAGING SHANGHAI 2019 ("P&I SHANGHAI") wird vom 10.-13. Juli 2019 imNational Exhibition and Convention Center (Shanghai) stattfinden.Erwartet werden 250 Aussteller aus dem In- und Ausland auf einerAusstellungsfläche von 25.000 Quadratmetern sowie 50.000 Einkäuferund Besucher aus aller Welt.Die P&I SHANGHAI hatte 2018 das Motto "Image Witness Better Life"und hat sich zur führenden Bildgebungsmesse in China undAsien-Pazifik entwickelt. Ausgestellt wird alles von professionellerVideoausrüstung, Fotoausrüstung für Verbraucher und Fotozubehör bishin zu Bildausgabe, Nachbearbeitung und Einrahmung unterverschiedenen Themenschwerpunkten wie Produktneuheiten,Präsentationen, Besuchererlebnis, Beschaffung und Handel, Kooperationund Kommunikation."Smartness + New Image Potential", Top-Marken wollen dieBildgebung der Zukunft anführen2019 lautet das Motto "Smartness + New Image Future". Dabei wirdIntelligenz mit Produktinnovation zusammengeführt. ZukunftsweisendeBranchentrends werden neuen Technologien und vielfältigenBildgebungs- und Videomedien wie dem mobilen Internet,Instant-Fotodiensten und Cloud-Speicherung von Fotos sowie Vertriebs-und Urheberrechtstrends gegenübergestellt. P&I SHANGHAI dient alsPlattform für die neue Vision der Branche und Identifizierung neuerEntwicklungsperspektiven.P&I SHANGHAI will eine komplett neue Plattform für dieprofessionelle Bildeingabe und -ausgabebranche auf Weltklasseniveauerrichten. P&I SHANGHAI bietet Besuchern wie Einkäufern, Fotografen,Fotostudios und Fotoenthusiasten ein vielschichtiges undreichhaltiges Messeerlebnis. Zu den Parallelveranstaltungen, die denMessebesuch noch interessanter machen, gehören "Photography Display","Photography Competition", "Photography Technique Lecture" und "TradeFair".Im NECC (Shanghai) findet gleichzeitig die China Wedding Expo mitvier Teilmessen statt: Shanghai Wedding Theme Photography & Trip-shotExpo, Shanghai International Wedding Industry Trade Fair, ShanghaiInternational Wedding Dress Makeup & Fashion Accessories Expo undShanghai Wedding Photo Album, Frame & Consumable Material Expo.Parallel dazu wird im NECC (Shanghai) die Shanghai International BabyPhoto Expo 2019 veranstaltet.Eckdaten:Wann: 10.-13. Juli 2019Wo: National Exhibition and Convention Center (Shanghai)Adresse: Nr. 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Nordtor)Nr. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (Westtor)U-Bahn: Linie 2 bis Haltestelle East Xujing, Exit 4, 5, 6, (naheWesttor)Linie 17 bis Haltestelle East Zhuguang Road Station (nahe Nordtor)Pressekontakt:Shanghai International Exhibition Co., Ltd.Tel.: +86-21-6279-2828E-Mail: interphoto@siec-ccpit.comWeChat: interphotoOriginal-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell