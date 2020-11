PHNIX wird an der Chillventa eSpecial Online-Ausstellung teilnehmen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Anders als zu dieser Zeit im Vorjahr üblich, flogen die PHNIX-Vertriebsmanager mit vorbereiteten Exponaten und Katalogmaterialien in die ganze Welt, standen auf einem attraktiv gestalteten PHNIX-Stand und zeigten den Kunden neue Produkte und modernste Wärmepumpentechnologien. In diesem Jahr wurden aufgrund der Epidemie mehr als 500 international renommierte Offline-Messen weltweit verschoben oder sogar abgesagt, darunter die Chillventa, die Weltleitmesse für Kälte-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik. Um sich dem Wandel der Zeit anzupassen, wird die Chillventa virtuell vom 13.-15. Oktober 2020 unter einem anderen Namen (Chillventa eSpecial) stattfinden. Dies stellt für alle Aussteller, die an dieser Fachmesse teilgenommen haben, darunter auch für PHNIX, eine große Veränderung dar.Obwohl die Fachmesse deutlich umgestaltet wurde, ist dies für PHNIX, das in den letzten zehn Jahren an mehr als 30 Fachmessen in Übersee teilgenommen hat, eher eine Chance als eine Herausforderung. PHNIX hat ausreichende Vorbereitungen getroffen, um seine zuverlässige Produktqualität, seine branchenführende Wärmepumpentechnologie, seine engagierte Professionalität und seinen rücksichtsvollen Kundenservice perfekt zur Geltung zu bringen. Darüber hinaus wird das PHNIX-Team einen 24-Stunden-Kunden-Online-Service einrichten, um sicherzustellen, dass es keine Wartezeiten für Online-Anfragen und Fragen gibt.Auf der virtuellen Sonderausgabe der Chillventa wird PHNIX die neuesten Produkte und Technologien vorstellen, darunter die äußerst kosteneffektiven Wärmepumpen für Raumheizung, Raumkühlung und Warmwasser mit Vollinverter- und EVI-Technologie, das Hydraulikmodul für die einfache Installation einem Haushalts-Wärmepumpensystem, den Inverter-All-in-One Wärmepumpen-Wassererhitzer für Haushalte und Hitemp intelligente App-Steuerung und Hochtemperatur-Wärmepumpen-Wassererhitzer für gewerbliche Anwendungen mit CO2-Kältemittel. PHNIX wird die Produktionsstärke, die Produktmerkmale, die technischen Vorteile und die Installationsmethoden für neue Produkte in Form von Videos und Bildern anschaulich darstellen. Darüber hinaus organisiert PHNIX drei Live-Sitzungen pro Tag mit verschiedenen Themen, die jeweils zwei Stunden dauern und insgesamt neun Live-Sitzungen in einer dreitägigen Show.Wenn auch Sie an der Messe teilnehmen möchten, können Sie uns über den untenstehenden Link finden und auf der Homepage nach "PHNIX" suchen. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte und Technologien mit Ihnen zu teilen.https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-specialÜber PHNIXAls führender Wärmepumpenhersteller in China ist PHNIX ein internationales Unternehmen, das sich auf die F&E und Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Fast 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere Überseemärkte exportiert. Mehr über PHNIX und seine Produkte erfahren Sie unter www.phnix-e.com (http://www.phnix-e.com/).Pressekontakt:+86-020-39067742carolyn_dong@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell