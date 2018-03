PHNIX stellt auf MCE in Italien neue Inverter-Wärmepumpe für häusliche Wärme- und Warmwasserversorgung vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - PHNIX, Chinas führenderWärmepumpenhersteller, wird auf der MCE-Messe in Italien eine Reiheneuer Wärmepumpen für dieses Jahr präsentieren. Unter anderembekommen die Besucher die neue Inverter-Wärmepumpenreihe PHNIX R32 zusehen, die speziell für den weltweiten High-End-Markt entwickeltwurde. Nach Aussage von Peter Wang, stellvertretender Geschäftsführerund Chef des Auslandsgeschäfts bei PHNIX, plant PHNIX in diesem Jahrdie Entwicklung besonders kosteneffektiver Wärmepumpenprodukte fürdie häusliche Wärme- und Warmwasserversorgung für den europäischenMarkt, um lokale Geschäftspartner zu unterstützen.Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmetauschern verfügt die Einheitin der Wärmepumpenreihe PHNIX R32 über einen um 30 % größerenWasserkanal. Dadurch verbessert sich der Wirkungsgrad derWärmeübertragung erheblich, und der SCOP der Einheit liegt bei 4,58,erläuterte Jab Fan, Bereichsleiter für Wärmepumpen für die häuslicheWärmeversorgung bei PHNIX.Die ebenfalls auf der MCE gezeigte Inverter-Wärmepumpenreihe PHNIXDC war in den vergangenen Jahren am Markt sehr erfolgreich. NachWorten von Jab Fan bietet die kosteneffektive DC-Inverter-Wärmepumpein Kombination mit Gebläsekonvektoren ausgezeichnete Leistung bei derhäuslichen Wärmeversorgung und Kühlung.Informationen zur Inverter-Wärmepumpe PHNIX DCEnergieersparnis von bis zu 30 % mit ErP-Stufe A++ DieInverter-Wärmepumpe PHNIX DC(http://www.phnix-e.com/dc-inverter-heat-pump.html) bietet effizienteLeistung durch Fußbodenheizung, Gebläsekonvektoren oderHeiz-/Kühlkörper für Heizung/Kühlung. Bei dieser Produktserie kommteine hochmoderne Wärmepumpentechnologie zum Einsatz, um einen hohenSCOP-Wirkungsgrad von 4,0 zu erzielen. Der Energieverbrauch derHero-Serie liegt um 30 % unter dem herkömmlicher Wärmepumpen.Temperaturregelung in 0,5-°C-Schritten Die Inverter-WärmepumpePHNIX DC ist in der Lage, die Betriebsfrequenz des Kompressors jenach Bedarf an Warmwasser/Heizung/Kühlung automatisch zu regulieren.Wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, verringert sich dieBetriebsfrequenz des Geräts. Die Temperatur kann in 0,5-°C-Schrittengeregelt werden.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen.Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion vonWärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50% der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika und inandere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen zu PHNIXund seinen Produkten finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/652298/PHNIX_house_heating_pump.jpgPressekontakt:John Zhu+86-20-39067742john_zhu@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell