PHNIX präsentiert auf ISH in Frankfurt seine neue R32-Inverter-EVI-Wärmepumpe mit ErP-Klasse A++

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Weltleitmesse fürWasser, Wärme und Klima ISH findet in Frankfurt (Deutschland) statt.PHNIX, ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen, stelltauf der ISH sein Portfolio an kommerziellen und häuslichenWärmepumpenprodukten vor. Laut Aussage von Peter Wang,stellvertretender Geschäftsführer und weltweiter Exportleiter beiPHNIX, hat PHNIX sein Wärmepumpengeschäft gerade erst grundlegendrestrukturiert. Bei der ISH präsentiert PHNIX außerdem einige neuegewerbliche Module, beispielsweise die neueR32-Inverter-EVI-Wärmepumpe.PHNIX kommt mit einem großen Produktsortiment zur ISH,beispielsweise der PHNIX Central Fresh Air Purifier. Alle Blickerichten sich aber auf die PHNIX R32-Inverter-EVI-Wärmepumpe, eineerfolgreiche technische Weiterentwicklung, die nach Worten von JabFan, Leiter des Geschäftsbereichs Häusliche Wärmeversorgung undWärmepumpentrocknung bei PHNIX, die europäischen ErP-Prüfstandardserfüllt und die Energieeffizienzklasse A++ erreicht.PHNIX-Highlights auf der ISH --PHNIX R32-Inverter-EVI-Wärmepumpe(http://www.phnix-e.com/products/info_2_itemid_234_lcid_3.html) mitErP-Klasse A++ und Energieersparnis von bis zu 30 % Das Geräterreicht bei Klimabedingungen von -25 °C eine Wassertemperatur von 55°C; es arbeitet effizient durch Fußbodenheizung, Gebläsekonvektorenoder Heiz- bzw. Kühlkörper. Wenn die Wunschtemperatur nahezu erreichtist, verringert sich die Betriebsfrequenz des Geräts. Die Temperaturkann in 0,5-°C-Schritten geregelt werden.PHNIX Wärmepumpenboiler(http://www.phnix-e.com/products/info_2_itemid_114_lcid_15.html)PHNIX baut professionelle Wärmepumpenboiler und liefert 4 Arten vonWärmepumpenprodukten für den Hausgebrauch: Wärmepumpenboiler alsKomplettsystem, Wärmepumpenboiler als Top-Kits, wandbefestigteWärmepumpen und geteilte Wärmepumpenboiler. Einige davon erfüllen deneuropäischen ErP-Prüfstandard und erreichen EnergieeffizienzklasseA++.Platzsparende PHNIX Gebläsekonvektoren(http://www.phnix-e.com/products/info_2_itemid_124_lcid_3.html) Dieplatzsparenden PHNIX Gebläsekonvektoren sind nur 130 mm breit imVergleich zu 250 mm bei herkömmlichen Modellen. In Kombination mitWärmepumpenmodulen eignen sich die Gebläsekonvektoren fürunterschiedliche Heiz- bzw. Kühlanforderungen. Je nach Vorliebe desAnwenders lassen sich die Module flexibel installieren(Deckenmontage, Wandmontage oder freistehend).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/832723/PHNIX.jpgPressekontakt:John Zhu+86-20-39067742john_zhu@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell