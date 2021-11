PHNIX ist wieder auf Live Ausstellungen zu sehen und nimmt mit verschiedenen Wärmepumpen-Innovationen an der C&R Show teil

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die CLIMATIZACION y REFRIGERACIÓN - C&R ist die wichtigste kommerzielle Veranstaltung in den Bereichen Klimaanlagen, Heizung, Lüftung sowie industrielle und gewerbliche Kühlung, die in Spanien als internationaler Maßstab für HVAC und REFRIGERATION anerkannt ist. In diesem Jahr wird die C&R, abgesichert durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen, zum traditionellen Modus zurückkehren und vor Ort organisiert werden. PHNIX, ein führender Hersteller von Wärmepumpen in China, wird auf der Messe erstmals verschiedene Wärmepumpen-Innovationen vorstellen, die zwei unterschiedliche Produktkategorien abdecken, darunter Wärmepumpen für die Hausheizung, Kühlung und Warmwasserbereitung sowie All-in-One-Wärmepumpen-Wasserheizer.Hier sind vier trendige Wärmepumpenprodukte, die auf der C&R-Messe vom 16. bis 19. Dezember 2021 zu den Highlights gehören werden:*airExpert R290 All-in-One-Wärmepumpen-Wasserheizer mit Hitemp Smart App-Steuerung*GreenTherm Serie Wärmepumpe für Hausheizung/-kühlung+DHW mit R290 Kältemittel* airExpert - Inverter-All-in-One-Wärmepumpen-Wasserheizer mit einer Heizleistung von bis zu 11 kW*HeroPremium Series R32 Wärmepumpe für effizienteres Heizen/Kühlen von Häusern+DHWUm das Verständnis der Besucher für die neuen Produkte zu vertiefen, wird die Messe nicht nur live in Madrid, Spanien, stattfinden, sondern PHNIX wird die Produkte gleichzeitig in der PHNIX-Zentrale in China per YouTube Live präsentieren, so dass die Besucher auch auf digitalem Wege mit den PHNIX-Verkaufsteams interagieren können.Folgen Sie der PHNIX YouTube Live Seite: PHNIX ECO-ENERGY SOLUTIONS"Seit der Pandemie wurde die Live Ausstellung immer wieder abgesagt. Dies ist unser erster Versuch, wieder zur traditionellen Live Ausstellung zurückzukehren. Wir sind sehr aufgeregt und haben Zuversicht und gute Erwartungen für ein erfolgreiches Ergebnis auf der C&R Show. Mit dem weltweit steigenden Bewusstsein für den Umweltschutz sind R290-Wärmepumpenprodukte zu einem der beliebtesten Themen in der HLK-Branche geworden. Auf der Messe werden wir zwei neue R290-Wärmepumpenprodukte für verschiedene Anwendungen vorstellen, die bei den Besuchern sicher auf großes Interesse stoßen werden", sagte Peter Wang, Direktor des PHNIX Überseegeschäfts.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1688059/image_1.jpgPressekontakt:Janete Chen+86-020-39067742Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell