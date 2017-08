PHNIX erhält Zuschlag für neue Ausschreibung für Warmwasserwärmepumpen in Kohle-zu-Elektroheizungs-Projekt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - - PHNIX, Chinas führenderWärmepumpenhersteller, erhält erneut den Zuschlag für mehrereGroßaufträge für das Kohle-zu-Elektroheizungs-Projekt und hält somitseinen Vorsprung in Peking, Hebei sowie neuerdings in einigenProvinzen Westchinas aufrecht. Es wird mit einer starken Zunahme desLieferdruck auf PHNIX in den kommenden drei Monaten gerechnet, da essich bei den Bestellungen von Warmwasserwärmepumpen undWärmepumpenheizungen für die private und gewerbliche Nutzung für dasKohle-zu-Elektroheizungs-Projekts um Großbestellungen handelt(inzwischen mehr als 40.000 Geräte).Dank seiner herausragenden Leistung im vergangenen Jahr erhieltPHNIX beim chinesischenKohle-zu-Elektroheizungs-Ausschreibungsverfahren den Zuschlag fürmehrere Großaufträge. Doch die steigende Nachfrage seitens desProjekts führte zu einem gewissen Lieferdruck bei den Zulieferern vonPHNIX. PHNIX erweiterte seine Fertigungskapazitäten daraufhin ausdiesem Grund um eine hochautomatisierte Heizungs- undWarmwassergeräte-Produktionsstraße. Dennoch bleibt der Bestand anlieferbaren Heizungs- und Warmwassergeräten für private undgewerbliche Anwendungen, selbst bei einer Fertigung mit vollerAuslastung der sechs Produktionsstraßen, aufgrund der aktuell starkwachsenden Nachfrage aus dem Ausland knapp.Über die Niedrigtemperatur-Wärmepumpe der HeatPro-Reihe von PHNIX(http://www.phnix-e.com/heatpro-evi-hot-water-heat-pump.html)Dampfeinspritzungstechnologie (Enhanced Vapor Injection, EVI) DieWarmwasserwärmepumpen der HeatPro-Reihe von PHNIX zeichnen sich durcheinen großen Betriebstemperaturbereich aus. Die Geräte können sowohlin Neubaugebäuden als lediglich durch Installation einesBoilertauschgeräts eine hohe Wassertemperatur von 55-65 *C erreichenund sogar bei kalten Klimabedingungen liegt der Temperaturbereich bei-20-45 *C.Staatlich subventioniertes Kohle-zu-Elektroheizungs-Projekt inChinaUm den Smogdunst einzuschränken und die Energieinfrastruktur desLandes anzupassen, haben einige lokale Regierungen, wiebeispielsweise in der Regierungsunmittelbaren Stadt Peking, Maßnahmenzum Schutz der Luftqualität eingeführt, um dieKohlenstoffverschmutzung zu reduzieren. Dabei werden in ländlichenGebieten Kohleheizungen durch Luftwärmepumpen ersetzt. Die Nutzerkönnen dazu Mittel aus Subventionen zum Kauf von Wärmepumpenproduktenin Höhe von einigen Tausend bis zu mehreren Zehntausend RMB erhalten.Die Verbraucher profitieren durch die Sonderenergiesubventionen undden Einsatz von Wärmepumpen von günstigeren Strompreisen von bis zunur 1 Cent pro Kilowattstunde.Über PHNIXPHNIX ist ein internationales Unternehmen, das auf FuE und dieHerstellung von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungenspezialisiert ist. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nachEuropa, in die Vereinigten Staaten und weltweit in andereausländische Märkte exportiert. PHNIX mit Hauptsitz in Guangzhou(China) steht mit seinem Markennamen für hochwertige chinesischeQualitätsprodukte und ist ein Guangzhou-Hightech-Unternehmen.Weiterführende Informationen zu PHNIX und seinen Produkten:www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/550301/PHNIX_heat_pump_applications.jpgPressekontakt:John Zhu+86-20-39067742john_zhu@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell