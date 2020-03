PHNIX bringt neuen HeatForce CO2-Wärmepumpenboiler für kommerzielle und industrielle Anwendungen heraus

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - PHNIX, Chinas führender Wärmepumpenhersteller, arbeitet kontinuierlich an Effizienzverbesserungen seines Wärmepumpensystems für die kommerzielle und industrielle Wassererhitzung bei extrem niedrigen Temperaturbedingungen und minimaler Umweltbelastung. Jetzt bringt PHNIX in Europa einen leistungsstarken Wärmepumpenboiler für kommerzielle und industrielle Anwendungen auf den Markt, der auf kreative Weise das neue umweltschonende CO2-Kältemittel nutzt.Verglichen mit herkömmlichen Wärmepumpenboilern mit Kältemitteln wie R410A, R134a usw. hält der PHNIX HeatForce CO2-Wärmepumpenboiler noch niedrigeren Temperaturbedingungen stand und bietet eine höhere Effizienz, gepaart mit deutlichen Kosteneinsparungen für den Betreiber. Troy Wang, Direktor der PHNIX Commercial and Industrial Water Heating Division, erklärt, dass mit dem System Wasser auf 90 °C erhitzt werden kann. Damit eignet es sich besonders gut für die Warmwasserbereitung in kommerziellen und industriellen Szenarien wie Krankenhäuser, Luxushotels, Fitnessclubs, Sterilisation von Lebensmitteln sowie Beschichtung und Lackierung bei selbstfahrenden Maschinen.Informationen zum PHNIX HeatForce CO2-WärmepumpenboilerAnhaltend hohe Leistungszahl (COP) von 4,3 bei -7 °CDie Kombination aus bewährten PHNIX-Technologien und hoher Effizienz ermöglicht eine anhaltend hohe Leistungszahl von bis zu 4,3 unter niedrigen Temperaturbedingungen von -7 °C.Hervorragende Heizleistung bei extremer KälteDurch das CO2-Kältemittel ist das System in der Lage, Wasser auf eine Temperatur von 90 °C zu erhitzen, selbst wenn die Umgebungstemperatur -25 °C beträgt. Dies wurde in einem PHNIX-zertifizierten Labor bestätigt.Maximale Wassertemperatur von 90 °CDurch die Erzeugung von Warmwasser bis 90 °C kann das System den Bedarf zu Spitzenzeiten erfüllen und enorme Mengen an Warmwasser bei insgesamt geringerem Energieverbrauch liefern.Schnelle Wassererhitzung bei -35 °CDas System kann selbst bei extremer Kälte von -35 °C eine stabile Wasserversorgung gewährleisten. Das heißt, dass Warmwasser selbst bei extrem niedrigen Temperaturen sofort zur Verfügung steht.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen zu PHNIX und seinen Produkten finden Sie unter www.phnix-e.com. (http://www.phnix-e.com/)Wenden Sie sich bei Anfragen an: Janete Chen, phnixen@phnix-e.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1123718/HeatForce_Series_CO2_Heat_Pump_W ater_Heating_System.jpgPressekontakt:John Zhu+86-20-3906-7742john_zhu@phnix.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120722/4547980OTS: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell