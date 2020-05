PHNIX beginnt mit der Massenproduktion seines neuen ExpertLine-Mini Heizgeräts für Swimming Pools

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Anfang April 2020 brachte PHNIX auf den Social-Media-Plattformen ein energiesparendes Heizgerät mit Stahlblechgehäuse für Swimming Pools namens ExpertLine-Mini auf den Markt . Das extrem portable Produkt mit geringer Bauhöhe, die in etwa der Kniehöhe eines Erwachsenen entspricht, lässt sich leicht anheben, und eignet sich zum Beheizen von Swimming Pools von 5 ~15 m Länge. Neben der Aufstellmöglichkeit an fest eingebauten Pools kann das tragbare Gerät überall mitgeführt werden, wo man einen auf- und abbaubaren Pool beheizen möchte.Nach der ersten Verfügbarkeit von ExpertLine-Mini gingen bei PHNIX zahlreiche Anfragen und Bestellungen ein. Herr Liu, der Produktionsdirektor von PHNIX, erklärte, dass das Gerät nun in die Massenproduktion übergegangen sei. Darüber hinaus berichten die ausländischen Vertriebshändler von PHNIX, dass die Anwender positive Erfahrungen mit diesem neuen Produkt gemacht haben und die Kundennachfrage von daher weiter steigt. Bis jetzt wird ExpertLine-Mini noch Stück für Stück auf PHNIXs Produktionslinie hergestellt und demnächst weltweit an die Kunden ausgeliefert.Das Einpacken von Schwimmsachen und die ganze Organisation inklusive Fahrt zu einem passenden öffentlichen Schwimmareal sind weder komfortabel noch zeiteffizient. Deshalb planen immer mehr Menschen den Bau eines Schwimmbads im eigenen Haus. Die meisten auf dem Markt verfügbaren Heizgeräte sind jedoch in Leistung und Größe überdimensioniert, so dass sie sich nicht für kleine Pools eignen. ExpertLine-Mini schließt diese Bedarfslücke auf ideale Weise.Über PHNIX ExpertLine-MiniPlug & PlayExpertLine-Mini wird ab Werk mit einem Netzkabel ausgeliefert, so dass die Benutzer das Gerät sofort nach Erhalt in Betrieb nehmen können.Ausgeklügeltes Konzept für Lufteinlass und -auslassExpertLine-Mini ist mit einem nach oben gerichteten Weg für den Lufteinlass und einen seitwärts gerichteten Luftauslass ausgestattet. Dank dieser speziellen Konstruktionsweise kann das Gerät auch auf engstem Raum einen guten Wärmeaustausch durchführen.Stahlblech-GehäuseExpertLine-Mini verfügt über ein aus hochwertigem Stahlblech gefertigtes Gehäuse, das Korrosionsschutz, hohe Beständigkeit gegen Alterung und Ausbleichen, einen zeitlosen und frischen Look und lange Lebensdauer bietet.Bluetooth-Anzeige und SteuerungMit der von PHNIX eigenentwickelten App können die Benutzer den aktuellen Status des Geräts sehen und das Gerät per Mobiltelefon steuern.Informationen zu PHNIXAls führender Hersteller von Wärmepumpen in China ist PHNIX ein internationales Unternehmen, das sich sowohl auf die Erforschung und Entwicklung als auch auf die Fertigung von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Nahezu 50% der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika und in andere Überseemärkte exportiert. Für weitere Informationen über PHNIX und seine Produkte besuchen Sie bitte http://www.phnix-e.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166077/ExpertLine_Mini_swimming_pool_he aters.jpgPressekontakt:Faye+86-15692000618Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120722/4594847OTS: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell