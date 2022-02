PHARMANUTRA S.P.A.: EUROPÄISCHE UNION GENEHMIGT VERMARKTUNG VON CFAs ALS NEUARTIGES LEBENSMITTEL

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -Der Konzern erhält für die kommenden fünf Jahre das exklusive Nutzungsrecht für den neuen Inhaltsstoff in der gesamten Europäischen Union.PharmaNutra S.p.A. (https://www.pharmanutra.it/it/) (MI: PHN), ein auf mineral- und eisenbasierte Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte für Muskeln und Gelenke spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Europäische Union im Amtsblatt eine Bekanntmachung veröffentlicht hat, in der die Vermarktung von cetylierten Fettsäuren als neuartiges Lebensmittel genehmigt wird. Das neuartige Lebensmittel (Lipocet®) ist eine Kombination aus Myristinsäure und Ölsäure und anderen cetylierten Fettsäuren in geringer Menge, die bisher nur in Produkten der Marke Cetilar® zur topischen Anwendung verwendet werden konnten.Damit werden die patentierten cetylierten Fettsäuren von PharmaNutra in die in der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 enthaltene EU-Liste der zugelassenen neuartigen Lebensmittel aufgenommen. Die Aufnahme der CFAs in die Liste markiert den offiziellen Abschluss des Registrierungsverfahrens, in dessen Rahmen die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Juli 2021 ihre positive Stellungnahme zur Sicherheit von CFAs formal bestätigt hatte.Die Zulassung als neuartiges Lebensmittel ist ein grundlegender neuer strategischer Vorteil für den Konzern, da sie die Entwicklung und Vermarktung neuer Nahrungsergänzungsmittel auf der Grundlage von CFAs ermöglichen wird. Die Zulassung bietet zudem Schutz für gewerbliches Eigentum, denn sie gibt PharmaNutra für die Dauer von fünf Jahren das exklusive Nutzungsrecht für den neuen Inhaltsstoff in der gesamten Europäischen Union.„Die Einstufung von CFAs als neuartiges Lebensmittel ist für das Unternehmen, das seit fast acht Jahren an dem Projekt arbeitet, eine enorm wichtige Leistung. Ich möchte allen Forschern und Fachleuten im F&E-Team danken, die uns geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen und zur Definition aller qualitativen und Sicherheitsdaten dieses innovativen Inhaltsstoffs beigetragen haben. Insbesondere möchte ich mich bei PhD Elisa Brilli, Leiterin der Forschungs- und Ausbildungsangelegenheiten des Konzerns, bedanken. Sie hat alle experimentellen Forschungsarbeiten geleitet und eine wesentliche Rolle bei diesem Erfolg gespielt", erklärte Germano Tarantino, Wissenschaftlicher Geschäftsführer der PharmaNutra Group.„Aus wissenschaftlicher Sicht hätte PharmaNutra nicht besser ins Jahr 2022 starten können. Die Aufnahme von Lipocet in die EU-Liste der zugelassenen neuartigen Lebensmittel ist ein außergewöhnliches Ereignis, das kommerzielle Perspektiven eröffnet, die große Auswirkungen auf unser Unternehmen haben werden", so der Vorsitzende von PharmaNutra S.p.A., Andrea Lacorte.Kontakte:Investorempflege Pharmanutra, 050 7846500, investorrelation@pharmanutra.itGianluca Gracci, Pharmanutra, +39 345 3646330, g.gracci@pharmanutra.itCristina Tronconi, +39 346 0477901, ctronconi@sprianocommunication.comMatteo Russo, +39 347 9834881, mrusso@sprianocommunication.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1391450/PharmaNutra_Logo.jpgOriginal-Content von: PharmaNutra S.p.A., übermittelt durch news aktuell