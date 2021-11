PGS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Kartierung des Erduntergrunds, wählt die KI-gesteuerte Beschaffungssoftware von GEP zur Verwaltung seiner Ausgaben

Clark, N.j. (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen für Meeresgeophysik, das bei der Suche nach Offshore-Energiereserven und CCS-Standorten hilft, wählt die einheitliche Beschaffungssoftware von GEP SMART um seine Prozesse von der Quelle bis zum Vertrag zu unterstützenGEP® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351695-1&h=884010110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3351695-1%26h%3D2112673854%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gep.com%252F%26a%3DGEP%25C2%25AE&a=GEP%C2%AE), ein führender Anbieter von Beschaffungssoftware und -dienstleistungen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen weltweit, gab heute bekannt, dass PGS sich nach einem wettbewerbsorientierten Auswahlverfahren für GEP SMART (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351695-1&h=3727541704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3351695-1%26h%3D4272823317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fsoftware%252Fgep-smart%252Fprocurement-software%26a%3DGEP%2BSMART&a=GEP+SMART)(TM), die führende Beschaffungssoftware-Plattform der Branche, entschieden hat.PGS, mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist ein führendes Unternehmen der marinen Geophysik mit Niederlassungen in 14 Ländern. PGS erfasst und bildet den Untergrund der Erde ab und ist einer der größten Nutzer von Computerleistung auf der Welt, um die Energieindustrie bei der Suche nach Offshore-Öl- und -Gasreserven, erneuerbaren Energien und Standorten für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu unterstützen. PGS wird GEP SOFTWARE(TM) einsetzen, um seinen gesamten Source-to-Contract (S2C)-Prozess zu transformieren, der sowohl die Beschaffung als auch das Vertrags- und Lieferantenmanagement umfasst.GEP SMART ist eine einheitliche, Cloud-native Source-to-Pay-Plattform, die auf einer datenzentrierten Grundlage mit KI als Kernstück und einem benutzerorientierten Design aufbaut. GEP SMART ermöglicht es Fortune-500- und Global-2000-Kunden, optimale Effizienz, Agilität, Transparenz und verwertbare Informationen für alle Beschaffungs- und Einkaufsfunktionen zu erzielen und gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten zu eliminieren, um einen maximalen ROI zu erreichen.Über GEP SOFTWAREGEP SOFTWARE(TM) bietet preisgekrönte digitale Beschaffungs- und Lieferkettenplattformen, die globale Unternehmen dabei unterstützen, flexibler, widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden.Mit wunderschön gestalteten Benutzeroberflächen und flexiblen Arbeitsabläufen bietet GEP® den Anwendern neue, intuitive digitale Arbeitsbereiche, die eine außerordentlich hohe Benutzerakzeptanz und eine deutliche Steigerung der Produktivität von Teams und Einzelpersonen ermöglichen.GEP-Produkte nutzen maschinelles Lernen und kognitives Computing, fortschrittliche Daten- und semantische Technologien, IoT-, Mobil- und Cloud-Technologien und sind so konzipiert, dass sie kontinuierliche technologische Innovationen beinhalten.Die Software von GEP lässt sich schnell und einfach in Dritt- und Altsysteme wie SAP, Oracle und alle anderen wichtigen ERP- und F&A-Systeme integrieren. Und mit seinem hervorragenden Support und Service ist GEP branchenweit führend in Sachen Kundenzufriedenheit und -treue.GEP ist führend in mehreren Gartner Magic Quadrants und erhält für seine Cloud-native Software und digitalen Geschäftsplattformen regelmäßig Auszeichnungen und Anerkennung von Branchenanalysten, Forschungsunternehmen und Medien, darunter Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders und Spend Matters.GEP SOFTWARE gehört zu GEP mit Sitz in Clark, NJ - dem weltweit führenden Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien, Software und Managed Services. Weitere Informationen finden Sie unter www.gepsoftware.com.Pressekontakt:Derek CreeveyDirektor, ÖffentlichkeitsarbeitGEPTelefon: +1 732-382-6565E-Mail derek.creevey@gep.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpgOriginal-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell