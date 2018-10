PGNiG und Venture Global LNG geben Vertrag über Verkauf/Kauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) über 2 Millionen Tonnen jährlich bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Die verbindlichen Verträge wurden zwischen der Polish Oil and GasCompany (PGNiG) und zwei Tochtergesellschaften der Venture Global LNGunterzeichnet: Venture Global Calcasieu Pass LLC und Venture GlobalPlaquemines LNG LLC. Beide Verträge sind das Ergebnis eines im Juni2018 mit der Venture Global LNG abgeschlossenen Übereinkommens."Die kürzlich unterzeichneten Verträge sind Meilensteinehinsichtlich des Aufbaus der Position von PGNiG auf dem weltweitenMarkt für verflüssigtes Erdgas", sagte Piotr Wozniak,Präsident des Verwaltungsrates der PGNiG. "Dank der Kondition FOBsind wir in der Lage, unabhängig und auf Grundlage unseres jeweiligenBedarfs zu entscheiden, ob die erworbene Ladung LNG nach Polen gehtoder unserer Niederlassung in London für den weiteren Handel zurVerfügung gestellt wird", setzte Piotr Wozniak hinzu."Die Vertragsbedingungen in den USA sind höchst attraktiv. DerPreis von LNG basiert auf dem amerikanischen Henry-Hub-Index,zuzüglich der Kosten für die Verflüssigung", sagteMaciej Wozniak, Vizepräsident des PGNiG Management Board for Trade."Es handelt sich um die ersten langfristigen Verträge zum Kauf vonLNG aus den USA, die in Mitteleuropa bekannt gegeben werden",unterstrich er.Mike Sabel und Bob Pender, gemeinsam CEOs von Venture Global LNG,gaben ebenso gemeinsam bekannt: "Wir fühlen uns geehrt,Partner Polens und der PGNiG zu werden, einer der wichtigsteninternationalen Öl- und Gasfirmen Europas. Wir freuen uns auf dieEntwicklung einer langfristigen Lieferbeziehung mit PGNiG, die zuunseren erstklassigen Partnern hinzutreten: Shell, Edison SpA, Galp,BP und Repsol."Im Rahmen der neuen Verträge werden insgesamt 2 MTPA LNGgeliefert. Dies sind ca. 2,7 Milliarden m³ Erdgas nach der erneutenVergasung, bzw. (je nach Kapazität der Schiffe) mehr als 25 Ladungenjährlich. PGNiG wird von jeder der Firmen für eine Laufzeit von 20Jahren jährlich 1 MTPA LNG auf der Basis FOB (Free on Board)erwerben. Der Verkäufer liefert das LNG an einen Tanker amVerladehafen und der Käufer hat freie Verfügung über die Ladung,darunter über den Zielort der Fracht.Informationen zu PGNiGPGNiG (Polish Oil and Gas Company) ist auf dem polnischenErdgasmarkt führend. Das Unternehmen ist an der Börse in Warschauverzeichnet und zu seinem Kerngeschäft gehören die Erschließung undProduktion von Erdgas und Rohöl. Wichtige Tochtergesellschaftenimportieren, lagern, verkaufen und vertreiben Gas undFlüssigbrennstoffe. Zudem betreiben sie die Erzeugung von Strom undWärme. PGNiG hält Anteile an ca. 30 Unternehmen, darunter Firmen, dieprofessionelle Dienste bei Geophysik, Bohrungen und Wartungbereitstellen. PGNiG besitzt Rechte zur Erschließung und Produktionim norwegischen Kontinentalschelf und in Pakistan. Die Aktivitätender Erschließung und Produktion in Norwegen werden von PGNiG UpstreamNorway durchgeführt. Die PGNiG Supply & Trading mit Sitz in Münchenist im westeuropäischen Gashandel aktiv und betreibt dieHandelsniederlassung von LNG in London. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.pgnig.pl.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonverflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichenErdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von VentureGlobal LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe vonProdukten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einerFirma von GE (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNGentwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10MTPA (an einem Standort von ca. 405 ha an der Kreuzung desCalcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture GlobalPlaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish (Louisiana), einemStandort mit ca. 255 ha am Mississippi, 48 km südlich von New Orleans(Louisiana)). Venture Global hat bis heute 630 Millionen USD Kapitalfür die Entwicklung seiner Projekte eingesammelt. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.Pressekontakt:Venture GlobalInvestorenkontakt: Leah WoodwardTel.: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comoder PGNiG Pressekontakt: Marcin PoznanTel.: +48 22 589-4143media@pgnig.plOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell