Die PGNiG (Polnische Erdölbergbau und Gas Aktiengesellschaft) unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag mit Centrica (Centrica LNG Company Limited) für Flüssigerdgasversorgung vom Sabine Pass-LNG-Terminal in den USA

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Der mit Centrica unterzeichnete Vertrags auf DES-Lieferbasisbeginnt im Jahr 2018. Während der Vertragslaufzeit werden bis zu 9Ladungen an das Präsident Lech Kaczynski Flüssiggasterminal in?winoujscie geliefert. Hier hat PGNiG vor kurzen zusätzlicheRegasifizierungskapazitäten reserviert. Die Hauptquelle für das imRahmen dieses Vertrags gelieferte Flüssigerdgas ist dasnordamerikanische Erdgasverflüssigungsterminal in Sabine Pass,Louisiana, in den USA.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/609056/PGNiG_American_LNG_cargo.jpg )Dies ist die erste mittelfristige Flüssigerdgasvereinbarung, dievon der PGNiG Supply & Trading-Niederlassung in London unterzeichnetwurde. Die Niederlassung beschäftigt sich hauptsächlich mit demFlüssigerdgashandel.Die Vereinbarung ist eine Konsequenz der Strategie von PGNiG, einezuverlässige und diversifizierte Gasversorgung für Polen und seinewachsende Handelsfähigkeit auf dem europäischen Markt zugewährleisten. Dies ist außerdem der erste mittelfristige Vertrag fürFlüssigerdgas aus den USA nach Mittel- und Osteuropa. Im Oktoberdieses Jahres nahm PGNiG außerdem an einem verbindlichen OpenSeason-Verfahren für Kapazitätsreservierungen für den geplantenPipeline-Korridor (Baltic Pipe) mit 10 Milliarden Kubikmeter/Jahrteil, der den norwegischen Kontinentalsockel im Jahr 2022 mit Polenverbinden soll."Diese Vereinbarung, der ein langfristiger Vertrag fürFlüssigerdgaslieferungen aus Katar und mehrere Spotlieferungen imJahr 2017 vorausgingen, demonstriert, dass wir in eine neue Phase derglobalen LNG-Marktaktivitäten eintreten. Diese Fünfjahresvereinbarungfür amerikanische Flüssigerdgaslieferungen basiert auf der Situationim Gasmarkt. Wir freuen uns darauf, mit Centrica als Partnerzusammenzuarbeiten, um auch weiterhin eine diversifizierte Versorgungin Polen zu gewährleisten", sagte Piotr Wozniak, CEO undVorstandsvorsitzender von PGNiG."Diese Vereinbarung ist die erste ihrer Art im geplanten Portfoliovon PGNiG für mittelfristige Verträge über Flüssigerdgas. Diemeisten dieser Versorgungsvereinbarungen für Flüssigerdgas werden fürdie Gasmärkte in Polen und anderen mitteleuropäischen Länder bestimmtsein, um die Energieversorgungssicherheit dieser Region zu erhöhen,die traditionell durch Gas aus Russland dominiert war", fügte PiotrWozniak hinzu."Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieses mittelfristigenVertrages mit PGNiG als Teil der Strategie von Centrica, unserglobales Portfolio für Flüssigerdgas aufzubauen. UnsereZuverlässigkeit, Erfahrung und Handelsfähigkeiten bedeuten, dass wirgut aufgestellt sind, Flüssigerdgas an eine ständige wachsende Anzahlvon Märkten auf der ganzen Welt zu liefern. Wir freuen uns sehr aufdie Zusammenarbeit mit dem Team von PGNiG in den kommenden Jahren",kommentierte Jonathan Westby, Geschäftsführer für Energiemarketingund -Handel bei Centrica.Die Polnische Erdölbergbau und Gas Aktiengesellschaft (PGNiG) istder führende Erdgaslieferant in Polen. Das Kerngeschäft desUnternehmens umfasst die Exploration und Produktion von Erdgas undRohöl. Die Tochtergesellschaften importieren, lagern und vertreibengasförmige Brennstoffe. Außerdem erzeugen sie Wärme und Strom undhandeln mit ihnen. PGNiG hält Anteile an 30 Unternehmen, unteranderem Organisationen, die professionelle geophysikalische, Bohr-und Wartungsdienstleistungen erbringen. PGNiG besitzt Explorations-und Produktionslizenzen in Norwegen und Pakistan.Centrica plc ist ein international tätiges Energie- undService-Unternehmen mit zwei globalen kundenorientierten Abteilungen:Centrica Consumer für Privathaushalte und Centrica Business fürGeschäftskunden. Die Wachstumsschwerpunkte von Centrica liegen in denBereichen Energieversorgung und -dienstleistungen, VernetztesZuhause, Dezentrale Energie und dezentraler Strom sowieEnergiemarketing und -handel. Centrica entwickelt neue und innovativeProdukte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt undversorgt - unterstützt von etwa 12.000 Ingenieuren und Technikern -über 27 Millionen Kunden hauptsächlich im Vereinigten Königreich,Irland und Nordamerika durch starke Marken wie British Gas, Hive,Direct Energy und Bord Gáis Energy. Centrica LNG Company Ltd. istinnerhalb des Geschäfts für Energiemarketing und -handel von Centricaweltweit für den Großhandel und die Lieferung von Flüssigerdgaszuständig.Pressekontakt:Marcin Poznan+48-22-589-4143media@pgnig.plOriginal-Content von: PGNiG, übermittelt durch news aktuell