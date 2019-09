PFSweb: Ist es das gewesen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie PFSweb, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2019, 01:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 2.41 USD.

Wie PFSweb derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,38 und liegt mit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 154,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält PFSweb auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben PFSweb auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um PFSweb in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass PFSweb hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der PFSweb als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 155,91 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2,54 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".