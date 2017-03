PFR lädt Innovationsgurus zum CEE Innovationsgipfel in Polen ein

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Am 28. März 2017 werden Susan Wojcicki, CEO von YouTube, sowieweitere Innovationsgurus und die Premierminister der Visegrád-Gruppe,bestehend aus Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, derEinladung des Polnischen Entwicklungsfonds folgen und nach Polenkommen. 1998 stellte Susan Wojcicki ihre Garage zwei jungen Männernzur Verfügung: Sergey Brin und Larry Page. Kurz darauf wurde genau indieser Garage die Google Inc. gegründet. Wojcicki wurde schon balddie 16. Mitarbeiterin des Unternehmens, das heute an der NASDAQ über590 Milliarden US-Dollar wert ist.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8064951-pfr-cee-innovators-summit-poland/Der Polnische Entwicklungsfond (PFR) ist Ausrichter des CEEInnovationsgipfels am 28. März 2017. Zu den besonderen Gästen zählenProfessor Mariana Mazzucato, die Autorin von The EntrepreneurialState, sowie weitere Innovatoren und Unternehmer. Startups,innovative Nichtregierungsorganisationen (NGOs) der Visegrád-Gruppe,Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Unternehmensowie Vertreter der öffentlichen Verwaltungen der Region sindeingeladen, das zweitägige Meeting in Warschau zu besuchen.- Um weitere Informationen über den CEE Innovationsgipfel zuerhalten, registrieren Sie sich bitte hier(http://www.ceeinnovatorssummit.pl/en)- Für die Medienakkreditierung registrieren Sie sich bitte hier(http://ceeinnovatorssummit.pl/en/media-2/)Die Teilnahme an der Veranstaltung ist dank der Unterstützung vonSponsoren kostenlos und steht einer begrenzten Anzahl von Teilnehmernfrei.Das volle Potenzial Mitteleuropas ausschöpfenDas Ereignis bietet die Gelegenheit, die praktische Dimension vonInnovation zu präsentieren und die Kooperation in Mitteleuropa zudiskutieren. Auf der Agenda steht auch eine Präsentation einesBerichts über Innovation in der Region."Unser Ziel ist es, Polen und der gesamten Region einen Impuls zuverleihen und einen Wandel anzustoßen. Wir unterstützen aktiv dieEntwicklung von Risikokapital und neuen Technologien", so PawelBorys, Präsident des Polnischen Entwicklungsfonds.Über den Polnischen EntwicklungsfondsDer Polnische Entwicklungsfonds (PFR) ist eine Gruppe von Finanz-und Beratungsinstitutionen für Unternehmer, Regionalregierungen undPrivatpersonen. Im Rahmen seiner Arbeit in innovativen Bereichenrichtete der PFR 2016 die größte Plattform für Kapitalbeteiligungenin Mittel- und Osteuropa ein. PFR Ventures ist für die Verwaltung vonRisikokapitalfonds über einem Wert von mehr als 2,8 Mrd. PLNverantwortlich.PFR Ventures verwaltet Dachfonds (FOF) und stellt mittels VC Fondsund Business Angels innovativen kleinen und mittelständischenUnternehmen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen rückzahlbareDarlehen zur Verfügung. Ziel ist es, Kapital und Expertenberatungbereitzustellen, um das Wachstum von innovativen Unternehmen zufördern. Weitere Informationen erhalten Sie hier:(http://www.pfrventures.pl/en/)(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/479668/Polish_Development_Fund.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8064951-pfr-cee-innovators-summit-poland/Pressekontakt:+48 517 372 890E-Mail: agata.nalecz@pfr.plOriginal-Content von: Polish Development Fund (PFR), übermittelt durch news aktuell