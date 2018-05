PEZ versteigert königliches Traumpaar Harry und Meghan - BILD

Gesamterlös geht an KinderhilfsorganisationTraun (ots) - Ein exklusives Souvenir zur Hochzeit des Jahres hatder österreichische Süßwarenhersteller PEZ entwickelt: Fans desBrautpaars und der Kultmarke können von 7. bis 13. Mai um eineinzigartiges Spender-Set mitbieten, welches es weltweit nur einmalgibt: Prinz Harry und Meghan Markle kommen in Form von PEZ-Spendernauf eBay for Charity unter den Hammer. Der Erlös der Auktion geht zurGänze an die Organisation Make-A-Wish Foundation®."Make-A-Wish und PEZ, das passt zusammen", sagt PEZMarketingleiterin Gabriele Hofinger. Die Mission von Make-A-Wish istes, schwerkranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen. "PEZ bringtFreude in den Alltag. Make-A-Wish macht Kinder glücklich, die sonstwenig zu lachen haben - und gibt ihnen somit neue Kraft!", zeigt sichHofinger überzeugt. Gleichzeitig sieht sie die Aktion aber auch alsZeichen der Wertschätzung der großen PEZ-Sammlergemeinde: "PEZ wärenicht was es ist, ohne seine Sammler - sie sind Teil der PEZ-Kultur."Bereits 2011, zur Hochzeit von Prinz William und CatherineMiddleton, hatte PEZ ein exklusives, royales Spenderpaar über eBayfor Charity versteigert. Der große Erfolg der damaligen Auktion hatPEZ dazu animiert, zur Hochzeit von Bruder Harry mit Meghan Markleeine Aktion im selben Stil zu starten.Bei PEZ in Traun nahe Linz freut man sich schon auf eine spannendeAuktion. Ganz im britischen Stil werden bereits Wetten abgeschlossen,wie hoch das Brautpaar diesmal weggehen wird. Der höchste Tipp liegtnoch deutlich über Kate & William! Ob der richtig ist oder nicht,wird sich am Sonntag 13. Mai, abends, zeigen: Da wird die Auktion zuEnde gehen.Weitere Informationen und Bilder der beiden PEZ-Spender sind aufder Website [www.pez.com] (http://www.pez.com/) verfügbar.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Daniela Groffner, MAREICHLUNDPARTNER PRdaniela.groffner@reichlundpartner.com0732 666 222 5112Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7809/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: PEZ International GmbH, übermittelt durch news aktuell