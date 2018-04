PEX Network lädt Branchenführer und Disruptoren zu seiner Veranstaltung Intelligent Automation: Financial Services ein

London (ots/PRNewswire) -Unternehmen, die neue Technologien mit Daten und BPM vereinen undWegbereiter in Bezug auf Automation sind, sind die erfolgreichsten inder Branche.Intelligent Automation: Financial Services (IA:FS) (IntelligenteAutomatisierung für Finanzdienstleister) ist die erste Veranstaltungihrer Art in einer führenden Reihe von Events zum Thema RPA und AI(KI):- 60+ Redner vom Fach, die für führende Finanzdienstleister arbeiten,darunter The Bank of England, ING, HSBC, AXA, FidelityInternational und Legal & General- Die große Debatte: Gehört die intelligente Automatisierung zuOperations oder IT?- 45+ informative und tiefgreifende SitzungenDie dreitägige Konferenz, die vom 9. bis 11. Juli im HurlinghamClub abgehalten wird, umfasst Vorträge im TED-Stil, Live-Diskussionensowie interessante, inspirierende und informative interaktiveDiskussionssitzungen."Qualität und Werdegänge der Redner auf der Konferenz sowie dieMeisterklassen waren ausgezeichnet", sagt Rika Visser von derWebsterbank.Es werden u. a. folgende Themen angesprochen: die Umstellung vonRPA auf kognitive Automatisierung, Pflege unstrukturierter Daten,Back-Office-Maschinenlernfähigkeit und Nutzung intelligenterAutomatisierung zur Einhaltung gesetzlicher Auflagen.Auf der IA:FS-Konferenz erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit zusehen, wie die Automatisierung neue Geschäftschancen eröffnet, sowiezur Zusammenarbeit mit einer diversen Gruppe von Führungskräften imBereich Finanzdienstleistungen, von Bankern über Start-up-Unternehmerund C-Suite bis hin zu AI-Spezialisten.Informationen zu Intelligent Automation: Financial Services: RPAreicht als Wegbereiter in der Automatisierung vonFinanzdienstleistungen nicht mehr aus. Teilnehmer können sich auf derKonferenz Intelligent Automation: Financial Services 2018, die vom 9.bis 11. Juli im Hurlingham Club stattfindet, an den Klassenbestenmessen.https://bit.ly/2v5kwYZPressekontakt:Florence Russellenquire@iqpc.co.ukOriginal-Content von: The PEX Network, übermittelt durch news aktuell