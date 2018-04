PEX Network: Das Zeitalter der intelligenten Automatisierung für Finanzdienstleister steht vor der Tür

London (ots/PRNewswire) -Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Zukunft ist da und lässt sichnicht mehr zurückdrehen. Wie wirkt sich dies aber auf unsereGeschäfte aus?Das Team der Intelligent Automation Financial Services (IAFS,Intelligente Automatisierung für Finanzdienstleister) hat über 100globale Experten für Finanzdienstleistungen befragt und einenBenchmark-Bericht vorgelegt, der einen guten Einblick gibt, wer aufwelche Weise von den anstehenden Veränderungen betroffen ist.Die wichtigsten Ergebnisse sind:- 77 % der Befragten gaben an, dass sie am Arbeitsplatz 1-10 Robotereinsetzen, während 2 % angaben, mehr als 500 zu verwenden.- 43 % der Befragten verwenden intelligente Automatisierung (IA) ineinem gemeinsamen genutzten Finanzdienstleistungszentrum.- 13 % gaben an, dass sie noch keinerlei Erfahrung mit IA haben. Aufder anderen Seite sind es nur 3 % mehr, die sich bereits in"fortgeschritten Stadien" der IA-Entwicklung befinden.- 70 % geben weniger als 100.000 £ ihres jährlichen Budgets für AI(KI)-Technologien aus.Wer kann von intelligenter Automatisierung (IA) profitieren? IAsteht verschiedensten Industriezweigen offen, die einer größerenAnzahl von Kunden einen noch besseren Service bieten möchten.Besonders wichtig ist jedoch, dass Finanzdienstleister (FinancialServices, FS) die Chancen dieses neuen Technologietrends bestmöglichnutzen.Brett King, CEO von Moven erklärt, dass "Beratung der nächstegroße Markt sein wird. Im Bankwesen brauchen Sie Echtzeitberatung.Menschen können diese aber nur unzureichend leisten - als Menschensind wir inkonsistent und machen oft Fehler."Die Umfrage zeigte auch, dass es noch zahlreiche Herausforderungenbei der Umsetzung von IA gibt. Dabei zeigten sich vier Hauptbereiche:Investment, Kultur, Steuerung und Talent.Gerard Verweij, Global Data & Analytics Leader bei PwC, meinte:"Keine Branche oder kein Geschäftszweig ist immun gegen dieAuswirkungen der AI"Dabei scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Unternehmendamit beginnen, große Beträge in IA zu investieren. BesondersFinanzdienstleister, die auf die IA-Welle aufspringen, bereiten denWeg dafür, die Zukunft der Branche neu zu gestalten.https://bit.ly/2qFBnwDÜber intelligente Automatisierung: Finanzdienstleistungen 2018.RPA allein reicht nicht mehr aus, um Vorreiter der Automatisierungvon Finanzdienstleistungen zu sein. Anbieter vonFinanzdienstleistungen können bei den Intelligent AutomationFinancial Services 2018, Hurlingham Club, 9.-11. Juli, mit den Bestenihrer Branche neue Maßstäbe setzen.Pressekontakt:enquire@iqpc.co.ukOriginal-Content von: The PEX Network, übermittelt durch news aktuell