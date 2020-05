PEUGEOT Webstore: Ab sofort rund 11.000 neue Modelle auf einen Klick (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Rüsselsheim am Main (ots) -- Im PEUGEOT Webstore lassen sich sofort verfügbare Fahrzeuge einfach finden und vergleichen - Kontinuierlich rund 11.000 Neuwagen mit konkreten Angeboten - Sofortige und einfache Kontaktaufnahme zum Händler - Detaillierte Informationen vorab, kürzerer Aufenthalt vor OrtWer einen Neuwagen sucht, kann diesen ab sofort und unkompliziert im Webstore der Löwenmarke finden: https://webstore.peugeot.de/Startseite . Die dort angebotenen Fahrzeuge sind kurzfristig verfügbar und lassen sich nach Kriterien wie der Ausstattungslinie oder der Motorisierung sowie nach gewünschtem Abholort und Entfernungsradius sortieren.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der neue PEUGEOT Webstore ermöglicht es, online, ohne Umwege und bequem von Zuhause, das Traumauto von PEUGEOT zu finden. Sie profitieren von einer großen Auswahl an Neuwagen und den unterschiedlichen Angeboten unserer PEUGEOT Händler."PEUGEOT Modelle bequem und sicher von zu Hause aus findenIm neuen PEUGEOT Webstore bieten die PEUGEOT Händler rund 11.000 sofort verfügbare Neuwagen an. Das inkludiert alle Personenfahrzeuge der Löwenmarke, vom neuen Stadtauto PEUGEOT 208 über den SUV PEUGEOT 3008 bis hin zum Kombi PEUGEOT 508 SW und vielen weiteren Modellen. Die Kundinnen und Kunden können über die Suchfunktion der Webseite die Fahrzeuge auf Ihre individuellen Wünsche hin filtern. Unter anderem nach Preis, Ausstattungsniveau, Farbe und Motorisierung - elektrisch, Plug-In Hybrid, Benziner oder Diesel.Über den PEUGEOT Webstore lassen sich die besten Angebote der teilnehmenden PEUGEOT Händler finden. Die Informationen, die zu den angebotenen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden, sind besonders detailliert und umfassen zum Beispiel auch sämtliche enthaltene Optionen. Diese umfangreichen Informationen können von Kunden im Vorfeld gezielt zur Vorbereitung genutzt werden, um die Aufenthaltszeit beim Händler vor Ort zu verkürzen, wenn dies gewünscht ist.Sicherheit und Komfort beim AutokaufHat sich die Kundin oder der Kunde für ein Modell entschieden, erfolgt die Kontaktaufnahme durch den PEUGEOT Händler vor Ort innerhalb von 24 Stunden , um ein Angebot inklusive Leasing- oder Finanzierungsmöglichkeiten zu unterbreiten, den Vertragsabschluss vorzubereiten und die Überführung des neuen Fahrzeugs zu planen - natürlich alles unter Einhaltung der allgemein gültigen strengen Hygienevorschriften.Hier der direkte Link zum PEUGEOT Webstore: https://webstore.peugeot.de/Startseite .Weiteres Bildmaterial findet sich unter: https://1drv.ms/u/s !AhUcF6U9mRN8oyc-4kmuA91V7qB7?e=0bBtfr.Pressekontakt:Pressekontakt: Silke Rosskothen Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Mobil: 01525 6600832 Mail: silke.rosskothen@peugeot.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6984/4594603 OTS: Peugeot Deutschland GmbHOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell