PEUGEOT Löwentage: bis zu 6.000 Euro Prämie für den Gebrauchten(1) (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) -- PEUGEOT Löwentage vom 9. März bis 30. April 2020- Bis zu 6.000 Euro Löwenprämie bei Inzahlungnahme des Gebrauchtwagens- Die Aktion umfasst fünf Modelle vom Kompaktwagen bis zum Outdoor-Van- Neben den Verbrennern ist auch der PEUGEOT 3008 HYBRID4* Teil der Aktion- Erwerb der Fahrzeuge als Direktkauf, in Ratenzahlung oder per LeasingDie PEUGEOT Löwentage sind zurück: Wer ab sofort bis zum 30. April 2020 aufeines der fünf Aktionsmodelle von PEUGEOT wechselt, erhält bei Inzahlungnahmedes Gebrauchtwagens eine Prämie bis zu 6.000 Euro zusätzlich zumSchwacke-/DAT-Wert des Gebrauchten(1). Das Angebot umfasst dabei die ModellePEUGEOT 308, 308 SW, 3008, 3008 HYBRID4, 5008 und den PEUGEOT Rifter. Es giltsowohl für Privatkunden als auch Gewerbetreibende mit kleinem Fuhrpark unterzehn Fahrzeugen.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Wer schon längerdarauf spekuliert, ein Modell der Löwenmarke auszuprobieren, dem bietet sichjetzt die ideale Gelegenheit. Denn wer sich während der PEUGEOT Löwentage fürein Aktionsmodell entscheidet, erhält nicht nur eine Prämie, sondern fährt dankaktueller Motoren und hochwertigen Fahrerassistenzsystemen mit den neuestenTechnologien."Bis zu 6.000 Euro LöwenprämieWährend der PEUGEOT Löwentage profitieren Kundinnen und Kunden von einemattraktiven Angebot: Beim Tausch ihres Gebrauchtwagens gegen eines derAktionsmodelle von PEUGEOT erhalten sie unabhängig von der Marke ihresGebrauchten die Löwenprämie in Höhe von bis zu 6.000 Euro zusätzlich zumSchwacke-/DAT-Wert ihres Gebrauchten(1).Wahrnehmen können das Angebot sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibendemit einem Fuhrpark unter zehn Fahrzeugen. Bei der Finanzierung stehen folgendeOptionen zur Verfügung: Direktkauf und Ratenzahlung oder Leasing über Free2MoveLease, den Full-Service-Anbieter der Groupe PSA.Große Auswahl an Modellen und MotorenBei den PEUGEOT Löwentagen ist für jeden individuellen Geschmack das passendeModell dabei. Denn die Aktion umfasst den Kompaktwagen PEUGEOT 308, dieKombi-Variante 308 SW, die SUV-Modelle PEUGEOT 3008 und 5008 sowie denOutdoor-Van PEUGEOT Rifter. Auch der PEUGEOT 3008 HYBRID4 mit Allrad-Antrieb istTeil des Angebots. Das leistungsstärkste Serienfahrzeug der Löwenmarke überzeugtmit besonders niedrigen CO2-Emissionswerten, die zu den besten auf dem Markt fürPlug-In Hybride gehören.Kundinnen und Kunden haben hierbei die Wahl zwischen allen Ausstattungslinienund Motorisierungen der Modelle. Jede Motorvariante der Aktionsfahrzeuge erfülltdie strengen Abgasnormen Euro 6d oder Euro 6d-TEMP.Weitere Informationen zu den PEUGEOT Löwentagen finden Interessierte bei denteilnehmenden PEUGEOT Händlern.(1) Bis zu 6.000 EUR Löwenprämie (brutto) beim Kauf eines neuen PEUGEOT (308Lim, 308 SW, 3008, 3008 HYBRID4, 5008) und Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten(mind. 3 Monate auf Sie zugelassen, Mindestwert: 500 EUR [laut DAT/Schwacke]).Die maximale Prämie erhalten Sie beim Erwerb eines PEUGEOT 308 SW, 3008 oder5008 Dieselfahrzeugs. Eine unverbindliche Aktionsempfehlung der PEUGEOTDeutschland GmbH. Das Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden miteinem Fuhrpark < 10 bis 30.04.2020 und ist nicht kumulierbar mit anderenAngeboten. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmenderPEUGEOT Partner.* Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008HYBRID4 mit 1.6 l PureTech 200 (147 kW) und zwei Elektromotorenmit 112/110 PS (83/81 kW): bis zu 1,5(2)CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 35(2); Energieverbrauch:15,5(2) - 15,2(2) kWh/100 km(2)(2) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neueingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früherenNEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallenWLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachtenSie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenenAbgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte alsBerechnungsgrundlage herangezogen werden. Der Stromverbrauch und die Reichweitewerden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und beziehen sich auf die ersten 100Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenenReichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihedar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenenFaktoren abhängig, z. B. 