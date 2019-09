PEUGEOT Drone Film Festival: Jurierung startet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Köln (ots) -- Über 800 Filmeinsendungen aus 30 verschiedenen Ländern sindeingegangen- Jury wählt die zwölf besten Filmschaffenden für dasFinale aus- Festivalleiterin und Schauspielerin Marie Bäumer in derJury- Finale des Filmwettbewerbs am 9. November 2019 in Frankfurt- Der beste Film wird prämiert mit 5.000 Euro, zwei PEUGEOTTraveller Großraumlimousinen für sechs Wochen und einem DJIKamera-Multicopter- Kooperationspartner: DJI und Luxushotel Jumeirah FrankfurtGroßer Erfolg für das PEUGEOT Drone Film Festival: Über 800Filmeinsendungen aus 30 verschiedenen Ländern sind für den Wettbewerbeingegangen. Nun wählt die Jury unter Leitung der Schauspielerin undPEUGEOT Markenbotschafterin Marie Bäumer die zwölf kreativstenFilmschaffenden aus, die zum großen Finale am 9. November 2019 in dasLuxushotel Jumeirah Frankfurt eingeladen werden. Dem Gesamtsieger mitdem besten Film winkt ein Komplettpaket für einen professionellenDrohnendreh: Neben einem Budget von 5.000 Euro und einem hochwertigenDJI Kamera-Multicopter stehen sechs Wochen lang zwei PEUGEOTTraveller Großraumlimousinen zum Transport von Crew und Equipment zurVerfügung. Kooperationspartner des Festivals sind DJI, derMarktführer ziviler Drohnen- und Luftbildtechnologie, sowie erstmalsdas Luxushotel Jumeirah Frankfurt.Marie Bäumer, PEUGEOT Markenbotschafterin und Festivaldirektorin,freut sich über die vielen Einsendungen: "Jeder Film ist für sichgesehen etwas Besonderes - da wird es schwer, den besten auszuwählen.Aber die zahlreiche Teilnahme zeigt uns, dass die Faszination fürDrohnenfilme weiterhin wächst. Das Drone Film Festival passt dabeioptimal zum PEUGEOT Markenclaim 'motion & e-motion'. Denn so wie dieCineasten, will auch die Löwenmarke Menschen bewegen."Mindestens 50 Prozent mit Drohne gedrehtUnter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wählt die Jury in zweiSchritten die drei besten Filme in allen Kategorien. Dabei zählt dieQualität, Dauer des Drohneneinsatzes und der Content des Films zu denwichtigsten Kriterien. Die zwölf besten gewählten Filmschaffendennehmen nicht nur am Finale am 9. November 2019 teil, sondern erhaltenim Anschluss daran zusätzlich ein umfangreiches Drohnentraining mitdem Kooperationspartner DJI sowie Story Telling-Workshops mit derJury. Diese besteht aus Festivaldirektorin und Schauspielerin MarieBäumer, DJI, den Schauspielern Simon Schwarz, Katja Riemann, MatthiasBrandt, August Zirner und Lisa Maria Potthoff sowie dem RegisseurStephan Wagner.Bis Anfang September 2019 konnten Drohnenfilmmacher aus der ganzenWelt ihre Filme in den vier Kategorien Landscape, Story Telling,Sports und Experimental für den Wettbewerb einreichen.Teilnahmebedingung war, dass mindestens 50 Prozent des Filmmaterialsmit einer Filmdrohne gedreht werden mussten, in der Kategorie StoryTelling waren es 30 Prozent.PEUGEOT Deutschland und die FilmkunstPEUGEOT ist mit PEUGEOT ÉQUIPE CINÉMA seit 2009 ein kompetenterAnsprechpartner für die Unterstützung von Filmprojekten vonnationalen Film- und Fernsehmachern. Mit dem Ende 2015 gegründetenPEUGEOT Drone Film Festival geht die Löwenmarke den nächsten Schrittund engagiert sich für darstellende Kunst und innovativeFilmtechnologie. Unterstützt durch die Gründungsmitglieder DJI undMarie Bäumer, gibt PEUGEOT Menschen ein Forum, mit Drohnen einekreative neue Art des Filmens auszuprobieren. Das PEUGEOT Drone FilmFestival fand das erste Mal 2016 in Castelfalfi in der Toskana statt.Über DJIDJI ist Weltmarktführer für Drohnen und Hersteller von KameraGimbals. Kerngeschäft ist die Produktion von Multicoptern wieQuadrocopter und Hexacopter. Das Unternehmen mit Hauptsitz inShenzhen, China, hat Büros in den Vereinigten Staaten von Amerika,Deutschland, den Niederlanden, Japan, Peking und Hong Kong und mehrals 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Über Jumeirah FrankfurtDas Luxushotel Jumeirah Frankfurt liegt direkt im Herzen der Stadtund ist nur wenige Schritte von der Einkaufsstraße Zeil sowie demFinanzviertel entfernt. Es zählt zur Jumeirah Group, zu der unteranderem auch das luxuriöse Burj Al Arab Jumeirah in Dubai gehört. Mit218 Zimmern, 63 Suiten, internationaler Gastronomie und einemgroßzügigen Spa-Bereich ermöglicht das Jumeirah Frankfurt seinenGästen einen exklusiven Aufenthalt.Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 02203/29 72-1419Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell