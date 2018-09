"PETZI" (ZDF) - Beliebte dänische Comics als 3D-Abenteuer / Neue Animationsserie für Vor- und Grundschulkinder ab 15. September bei KiKA

Erfurt (ots) - Der Bär Petzi ist der Held der neuenAbenteuergeschichten bei KiKA. Bekannt ist er aus einer dänischenComicreihe aus den 1950er Jahren. Ab 15. September 2018 ist die3D-Animationsserie "PETZI" (ZDF) täglich um 18:40 Uhr vor dem"Baumhaus" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (rbb) bei KiKA zu sehen.Abenteuerhungrig, hilfsbereit und aufgeschlossen sind alle vierFreunde auf dem Motorschiff "Mary": Pingo der Pinguin, Pelle derPelikan, Seebär der Kapitän und natürlich der neugierige Bär Petzi.Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel, Pfannkuchen sind ihrgemeinsames Leib- und Magengericht. Die vier begegnen auf ihrerfantastischen Reise über die sieben Weltmeere vielen liebenswertenTieren, denen sie jederzeit hilfreich zur Seite stehen. Bei ihrenAbenteuern lernen sie eine Menge über sich und andere.Carla und Vilhelm Hansens Welt des kleinen Bären "Petzi" erschienzunächst als dänische Comicreihe in den 1950-Jahren. Die Comics unddie nachfolgenden Kinderbücher inspirierten Studio Soi/Ludwigsburg inZusammenarbeit mit dem ZDF, sich des Stoffes und der Figurenanzunehmen. Die entstandenen eigenständigen Geschichten werden inaufwendiger 3D-Animation für Vor- und Grundschulkinder erzählt.Die Premiere der neuen Animationsserie "PETZI" (ZDF) zeigt KiKA am15. September um 18:40 Uhr. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF istGötz Brandt.Weitere Informationen und Fotos finden Sie aufwww.kika-presse.de. Registierte Nutzer finden in der Presseloungeunter "Presse Plus" die erste Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel. 0361/218-1827eFax: +49 361.218-291827www.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell