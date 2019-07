PETRONAS kündigt die Suche nach einem Trackside Fluid Engineer für die F1(TM) an

Hockenheimring, Deutschland (ots/PRNewswire) - PETRONAS gab heuteüber seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PETRONAS LubricantsInternational (https://www.pli-petronas.com/en/) (PLI) die globaleSuche nach einem PETRONAS Trackside Fluid Engineer zur technischenVor-Ort-Unterstützung des Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport-Teams inder FIA F1(TM)-Weltmeisterschaft 2020 bekannt."Wir bei PLI sind ständig gefordert, unser PETRONAS FluidTechnology Solutions(TM) Design und die Bereitstellung zu verbessern,um das Team an der Spitze des Rennens zu halten. Wir testen unsereWeltklasse-Talente und -Technologien, um Produkte undDienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Partner imMotorsport, der OEMs und letztlich unserer alltäglichen Verbraucherentsprechen. Es ist eine einmalige Gelegenheit für einenqualifizierten Kandidaten oder eine qualifizierte Kandidatin, Teileines Teams zu werden, das innovative Fluidlösungen für zukünftigeMeisterschaftsgewinne entwickelt", so Giuseppe D'Arrigo,Geschäftsführer und Chief Executive Officer von PLI.Als Mitglied des technischen Trackside Support-Teams von PETRONASwird der Ingenieur PETRONAS Primax-Treibstoffe, PETRONASSyntium-Schmierstoffe und PETRONAS Tutela-Getriebeflüssigkeitenüberwachen und Analysen durchführen, um die vollständige Einhaltungder FIA-Vorschriften und die optimale Leistung für die fünfmaligenFIA Formula One(TM) World Constructors' Champions sicherzustellen.Bei der ersten Suche 2018 erhielten sie weltweit über 7.000Bewerbungen. Nach einem strengen Auswahlverfahren erreichten fünfKandidaten die Halbfinalrunde, die eine Videoeinreichung und diePräsentation einer Fallstudie beinhaltete. Drei führten einBewerbungsgespräch mit D'Arrigo in Kuala Lumpur, Malaysia, und die24-jährige Simbabwerin Stephanie Travers wurde als PETRONAS TracksideFluid Engineer ausgewählt."Es war schon immer mein Traum, bei F1(TM) zu arbeiten, also binich wirklich dankbar für diese Gelegenheit. Es ist nicht ohneHerausforderungen, aber ich lerne jeden Tag, cool zu bleiben und meinBestes zu geben. Das Team ist wirklich wunderbar in derZusammenarbeit, also bin ich einfach glücklich und freue mich aufdiese unglaubliche Erfahrung", sagte Travers.Toto Wolff, Teamchef und CEO von Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport(https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/), fügte hinzu:"Während unserer jahrzehntelangen Partnerschaft warenPETRONAS-Kraftstoffe und -Öle das Lebenselixier in unserenFahrzeugen, und PETRONAS hat eine unschätzbare Rolle bei derHerstellung der konstanten Leistung und Zuverlässigkeit gespielt, diefür den Erfolg der letzten fünf Jahre der Weltmeisterschaftentscheidend sind.""Die PETRONAS-Fluidexperten liefern uns Echtzeitanalysen und dieFrüherkennung potenzieller Herausforderungen - wichtige technischeExpertise. Stephanie war eine tolle Ergänzung und wir freuen uns, dieneuen Talente zu fördern, die 2020 in unsere Trackside-Familieaufgenommen werden."Die diesjährige Talentsuche ist bis zum 25. September 2019 offen.Um sich zu bewerben, besuchen Sie die PETRONAS LubricantsInternational LinkedIn-Seite oder schicken Sie eine E-Mail anptfe2020@pli-petronas.com(file://10.86.178.63/TempXE/ptfe2020@pli-petronas.com).Photo: https://mma.prnewswire.com/media/952286/Giuseppe_DArrigo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/952098/PETRONAS_Stephanie_Travers.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/952098/PETRONAS_Stephanie_Travers.jpg)Video:https://mma.prnewswire.com/media/952111/PETRONAS_Formula_One.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/952127/Petronas_Logo.jpgPressekontakt:Charli BurdenTel.: +44-(0)7788-550041Original-Content von: PETRONAS, übermittelt durch news aktuell