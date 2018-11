PENNY zeigt, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt (FOTO)

Köln (ots) -In diesem Jahr planen die Bundesbürger Umfragen zufolge 219 Eurofür Weihnachtsgeschenke auszugeben. Die Gesamtkosten für dasWeihnachtsfest je Haushalt werden auf 476 Euro prognostiziert. Dasses aber eigentlich gar nicht so viel materiellen Aufwandes bedarf, umWeihnachten zu feiern, zeigt PENNY mit seiner diesjährigenWeihnachtskampagne unter dem Motto: "Weihnachten braucht nicht viel.Nur Liebe." Für Entwicklung und Umsetzung zeichnet ServiceplanCampaign verantwortlich.Erzählt wird diese Botschaft in einem teils real-gefilmten, teils3D-animierten Online Film. Eine alleinerziehende Mutter schafft esnicht, die Wünsche ihres Sohns zu erfüllen, weil es ihr am nötigenGeld fehlt. Schließlich findet sie aber einen Weg, ihrem Sohn einechtes Weihnachtswunder zu schenken - allein durch ihre Kreativitätund Liebe."Your Song" von Elton John wurde für die Kampagne von Josephinevan Schaik neu interpretiert und passt laut Christoph Everke,Geschäftsführer von Serviceplan Campaign perfekt: "Der Film und seineMusik drücken exakt das aus, was Menschen in Deutschland jeden Tagerleben. Sie kommen mit knappen Ressourcen aus und meistern ihr Lebennicht zuletzt, weil sie oft stärker sind als Menschen, die niekämpfen mussten. Der Film ist eine Hommage an diese starken Menschen,die jeden Tag ihr Bestes geben, um ihre Familien zu versorgen." Wasmit einem Film startet, ist weitaus mehr. Denn PENNY unterstütztseine Kunden aktiv dabei, scheinbar unerreichbare Herzenswünscheihrer Kinder zu erfüllen. Dazu kann man ab dem 12. November auf derKampagnenwebsite (penny.de/nurliebe) mit einem Eisbären, der auch imFilm eine Rolle spielt, chatten und ihm seine Herzenswünscheanvertrauen. Neben vielen erfüllten Wünschen können die Teilnehmer imZuge eines Gewinnspiels außerdem auf ein Bastel-Set hoffen, aus demsie liebevolle, selbstgemachte Weihnachtsgeschenke kreieren können.Mit der Kampagne greift PENNY zum wiederholten Mal einzielgruppen-relevantes Thema auf und setzt seine Botschaft über reineKommunikation hinaus in Taten um. Für Stefan Magel, BereichsvorstandHandel Deutschland REWE Group und COO von PENNY, ist das ein extremwichtiger Schritt, denn "als Discounter mitten im Leben der Menschenwill PENNY all seinen Kunden ein tolles Weihnachtsfest ermöglichen.Dazu gehört für uns neben günstigen Angeboten auch der Dialog mit denKunden. Nur, wenn wir die Bedürfnisse der Menschen wirklichverstehen, kann eine Kampagne mehr sein als nur ein bloßesWerbeversprechen. Nur dann kann sie ein Teil der Lebensrealitätunserer Kunden werden und für echte Identifikation sorgen."Neben Serviceplan Campaign sind für Konzeption und Umsetzung auchPlan.Net Campaign sowie Glassworks und Parasol Island verantwortlich.YouTube-Link zum Kampagnenfilm: https://youtu.be/C8a1rYWyd0sÜber PENNY:PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.Pressekontakt:Claudia KirchmairUnternehmenskommunikation & PRServiceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KGHaus der Kommunikation,Brienner Straße 45 a-d,80333 MünchenTelefon: +49 89 2050- 2273E-Mail: c.kirchmair@serviceplan.comPENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell