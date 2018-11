Köln (ots) - PENNY vergab gestern (7.11.) in Frankfurt am Mainerstmals drei Förderkorb-Bundespreise, jeweils dotiert mit 10.000Euro (1. Platz), 6.000 Euro (2. Platz) und 3.000 Euro (3. Platz). Dieunabhängige siebenköpfige Jury um Stefan Magel, COO PENNY, wählte diedrei Gewinner aus acht zuvor bestimmten regionalen Siegern aus.Insgesamt hatten sich in diesem Jahr über 450 Organisationen mitihren Projekten zur Kinder- und Jugendförderung um die bundesweitausgelobten regionalen Förderpreise in Gesamthöhe von je 7.000 Eurobeworben. In diesem Jahr verteilt PENNY im Rahmen desFörderkorb-Projekts damit insgesamt Fördergelder in Höhe von 250.000Euro. Den Bundespreis errang Gefangene helfen Jugendlichen e.V.,gefolgt von Internationale Kinder- und Jugendbühne Bahtalo undPfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern."Die Jury-Sitzung war sehr spannend. Wir haben intensivdiskutiert, weil alle acht Projekte so überzeugend waren. Das fandich sehr beeindruckend. Am Ende waren es dann immer knappeEntscheidungen mit letztlich drei Bundespreis-Siegern. In diesem Jahrhatten wir eine Rekordbeteiligung beim Förderkorb-Projekt. Dasbestätigt uns darin, wie wichtig die Kinder- und Jugendförderung ist.Aus diesem Grund werden wir das Konzept des Förderkorbs im kommendenJahr noch weiter entwickeln", sagte Stefan Magel, BereichsvorstandHandel Deutschland der REWE Group / COO PENNY in Frankfurt.Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg insLeben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole fürihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Im vergangenen Jahr gab es dannjeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin,Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München.2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen desFörderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde dasPENNY-Projekt mit großem Erfolg auf das gesamte Bundesgebietausgedehnt.Die Jury:- Christina Marx, Leitung Aufklärung, Aktion Mensch e.V.- Marion von zur Gathen, Abteilungsleiterin/Referentin;Jugendsozialarbeit, Der Paritätische Gesamtverband e.V.- Marian Richter, Principal, The Boston Consulting Group- Hanns-Jörg Sippel, Vorsitzender des Vorstands, Stiftung Mitarbeit- Nicola Tanaskovic, Bereichsleitung Corporate Responsibility, REWEGroup- Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland REWE Group / COOPENNYÜber PENNY:PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell