PENNY stellt als erster Discounter auf nachhaltigere Tiefkühltragetaschen um / Eingespartes Plastik reicht, um 120 Fußballfelder zu bedecken - Rollout noch in 2018

Köln (ots) - Nachdem PENNY im Rahmen seinerNachhaltigkeitsstrategie 2016 die Plastiktüte verbannt hat, setzt derDiscounter nun ein weiteres Zeichen. Noch in der ersten Hälfte diesesJahres wird PENNY die Tiefkühltragetaschen auf ressourcenschonendeRecyclat-Folie (LDPCR) umstellen. Pro Jahr verkauft PENNY rund zweiMillionen solcher Tragetaschen. Die neuen Tiefkühltragetaschen mitdem bekannten "Blauen Engel"-Umweltzeichen haben einen doppeltenEffekt: Zum einen bestehen sie zu 80 Prozent aus Recyclingmaterialaus dem "Gelben Sack", der Anteil eingesetzter neuer Plastikfoliesinkt entsprechend auf 20 Prozent. Zum anderen kommen sie ohne eineKälte isolierende Aluminiumschicht aus. Die neuenTiefkühltragetaschen isolieren durch geschäumtes Material so gut wiedie Vorgänger-Version. PENNY ist damit der erste Discounter, derseinen Kunden eine nachhaltigere Alternative der beliebtenTiefkühltragetaschen bietet. Der Preis für die Tiefkühltragetaschenbleibt unverändert bei 0,49 Euro."Mit der Umstellung auf die neuen Tiefkühltragetaschen mit einemmindestens 80-prozentigem Recyclat-Anteil ersetzen wir eine Menge anFrischmaterial, die ausreichen würde pro Jahr um 120 Fußballfelder zubedecken. Auch die energetisch sehr aufwändige Herstellung von derAluminiumzwischenschicht für diese Tragetaschen hat ein Ende. Wirzeigen damit als Branchenvorreiter, dass wir nicht nur überNachhaltigkeit sprechen, sondern diese leben. Die vorhandenenRestmengen der alten Tiefkühltragetaschen verkaufen wir sukzessiveab, da es ökologisch unsinnig wäre, diese zu vernichten. In derzweiten Jahreshälfte gibt es dann in allen 2.200 PENNY-Märkten nurnoch die neuen Tiefkühltragetasche", so Stefan Magel,Bereichsvorstand Handel Deutschland / COO PENNY.PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden EuroFür Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell