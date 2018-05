PENNY modernisiert Regionsstrukturen / Fokus auf fünf starken Regionen

Köln (ots) - PENNY modernisiert seine Regionsstruktur: Der Fokusliegt zukünftig auf fünf statt bisher acht Regionen, deren Größe,Struktur und Leistungsstärke vergleichbar sind. Damit schafft PENNYdie Voraussetzungen für eine weitere Optimierung der Effizienz undfür zusätzliche Synergien. In den bisherigen Strukturen erwiesen sichvor allem die zum Teil erheblichen Größenunterschiede zwischen deneinzelnen Regionen als nachteilig. So gehörten zu der bislangkleinsten Region Rosbach lediglich 189 Filialen, während die größteRegion Wiesloch 404 Filialen umfasste.Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland und COO PENNY,erklärte dazu: "Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dasses den großen PENNY Regionen leichter fällt, die Ressourcen optimalauszuschöpfen und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit derHarmonisierung der Regionen legen wir den Grundstein, um die vor unsliegenden Herausforderungen zu meistern. Wir wollen uns heute auf dieAnforderungen von morgen vorbereiten. Wir werden das Wachstumstempoweiter erhöhen, um im Konzert der führenden Discounter auf Sichtweiter gut mitspielen zu können. Wir werden das aber nur schaffen,wenn wir jedes Potenzial nutzen, um die Ertragskraft zu stärken unddie Betreibungsqualität der Filialen noch weiter zu erhöhen. Dazugehören neben Vertriebskonzepten, Sortimenten, Ladenbau/-gestaltungund Marketing insbesondere auch unsere unternehmensinternen Prozesseund Organisationsstrukturen. Wir werden mit der neuen Struktur jetztnoch schneller und effektiver. Und vor allem, wir optimieren für dieMitarbeiter in den Märkten die vorgelagerten Abläufe und Prozesse."Künftig stellt sich PENNY mit seinen rund 2.200 Filialen in ganzDeutschland wie folgt auf:- Region Nord: Zusammenführung der Regionen Norderstedt und Lehrtezur PENNY Region Nord. Dienstsitz ist Norderstedt.- Region Ost: Zusammenführung der Regionen Großbeeren und Rüsseinazur PENNY Region Ost. Dienstsitz ist Teltow.- Region West: Der bisherige Standort Köln wird zur PENNY RegionWest. Dienstsitz bleibt Köln-Bocklemünd.- Region Südwest: Zusammenführung der Regionen Rosbach undWiesloch zur PENNY Region Südwest. Dienstsitz ist Wiesloch.- Region Süd: Die Region Eching wird zur PENNY Region Süd undübernimmt von Wiesloch den Lagerstandort Neuhausen mit dendazugehörigen Filialen. Dienstsitz bleibt Eching.Im Rahmen der Neustrukturierung der Regionen werden dieVerwaltungsstandorte in Lehrte, Rüsseina und Rosbach anderweitiggenutzt. Für die von der Neustrukturierung der Regionen betroffenenMitarbeiter werden unter Einbindung des Betriebsrats Gespräche mitdem Ziel stattfinden, möglichst jedem Mitarbeiter einÜbernahmeangebot an den neuen PENNY-Regionsstandorten oder aberinnerhalb der REWE-Group zu machen. Für die Mitarbeiter, bei deneneine Übernahme nicht möglich oder seitens der Mitarbeiter nichtgewünscht ist, werden Verhandlungen mit den Betriebsräten für einenSozialplan/Interessenausgleich angestoßen.PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden EuroFür Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail:presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell