Köln (ots) - PENNY unterstützt als Premiumförderer auch 2020 den Bundeswettbewerb "Bestes Junior Unternehmen 2020" der IW JUNIOR, ein Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft.Wegen der Corona-Krise erstmals rein digital treten am kommenden Dienstag (16.6.) die Finalisten an, um die beste Schülerfirma Deutschlands zu werden. Zuvor hatten die Schülerteams im Rahmen von ebenfalls rein digitalen 13 Landeswettbewerben die Finalisten ermittelt. Die dabei von den jeweiligen Jurys bewerteten Kategorien des Wettbewerbs lauten: Geschäftsbericht, Gestaltung eines Werbeflyers, Live-Interview, Video-Präsentation und Geschäftsidee. Hauptpreis des Bundeswettbewerbs ist die Teilnahme am Europawettbewerb, bei dem vom 22. bis 24. Juli unter mehr als 200 jungen Unternehmern aus 35 verschiedenen Ländern der Europameister (JA Europe Company oft he Year 2020) gekürt wird.Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY dazu: "Ich bin beeindruckt, dass die Projekte trotz der Corona-Krise und der mit der Pandemie einhergehenden Änderungen eine so hohe Qualität haben. Die Teilnehmer am Bundeswettbewerb beweisen damit, dass sie - wie die reale Wirtschaft - rasch und umfassend auf die neue Situation reagieren können. Das allein zeigt schon echten Unternehmergeist. Und den können wir nicht nur im schnellen und harten Discountgeschäft in Deutschland gut gebrauchen. Das werden ganz schwere Entscheidungen für die Jury. Ich bin gespannt, wer am Ende das Rennen macht."PENNY erzielte 2019 allein in Deutschland mit 2.170 Filialen und rund 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.