Köln (ots) - Bereits in den vergangenen Jahren setzte PENNY in derKommunikation stark auf das emotionale Feld "Nähe". Mit dem "Jahr derNachbarschaft" fokussiert der Discounter jetzt noch expliziter aufseine Rolle als verlässlicher Nachbar im alltäglichen Leben derMenschen. Die Botschaft lautet: "Wir sind nicht einfach nebenan. Wirsind mittendrin in Ihrer Nachbarschaft". Von zentraler Bedeutungbleiben dabei natürlich auch die Themen Nachhaltigkeit, Sympathie,Frische und Preisattraktivität."Für uns sind Kunden keine reinen Konsumenten, sondern Nachbarn.Denn wer Tür an Tür wohnt, einen ähnlichen Alltag lebt und sich dasViertel teilt, den verbindet vieles", erklärt Stefan Magel, COOPENNY. "Wir sind kein anonymer Handelskonzern, sondern in über 2.150Nachbarschaften wirklich für die Menschen da. Das unterstreichen wirauch 2017 in unserer Kommunikation."Dazu startet PENNY am 12. März eine aufmerksamkeitsstarkeKampagne, die den Auftakt dreier "Nachbarschaftswochen" bildet.Herzstück ist ein TV-Spot in vier verschiedenen Versionen. Gezeigtwerden jeweils unterschiedliche Szenen, in denen PENNY sich alsverlässlicher Partner der Nachbarn präsentiert. So wird diePralinenschachtel zur Entschuldigung für die laute Party von gesternNacht und die Tiefkühltruhe zum Startpunkt für das sturmfreieWochenende. Eine lange, 75-sekündige Version, die insgesamt achtGeschichten erzählt, wird online eingesetzt.Alex Schill, CCO der PENNY Leadagentur Serviceplan, fasstzusammen: "In einer immer anonymer werdenden Welt wollen wir mit derKampagne Nähe und Nachbarschaft wieder mehr Wichtigkeit verleihen.Und das nicht aufgesetzt oder marktschreierisch, sondern unaufgeregtund authentisch." Weitere Kanäle, in denen die Kampagne umgesetztwird, sind Hörfunk, Point of Sale, Print und Out-of-home.Direkt an die drei Nachbarschaftswochen schließen nahtlos dieKommunikation rund um Ostern an, denen ab Ende April bis Mitte Augustweitere zum Thema Grillen folgen. Wichtiger Bestandteil bei derPositionierung bleiben für PENNY während des gesamten Jahres derNachbarschaft außerdem die Themen Nachhaltigkeit, Sympathie, Frischeund Preisattraktivität. Bei Serviceplan Campaign zeichnet das Team umdie Geschäftsführer Michael Jaeger (Beratung) und Christoph Everke(Kreation) verantwortlich für die Kommunikationsstrategie. AufKundenseite sind Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland -Ressort Discount / COO PENNY, und Marcus Haus, BereichsleiterMarketing PENNY, Ansprechpartner.PENNY erzielte 2015 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialenund 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit 1.360 Filialen und 18.000Mitarbeitern einen Umsatz von über vier Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, Fax: 0221-13 88 98, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell