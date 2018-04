PENNY goes Party: 257ers am 27. April live im PENNY in Hannover / Karten für Live Gig des HipHop-Duos nur auf pennygoesparty.de/livegigs zu gewinnen

Köln (ots) - Unter dem Motto "PENNY goes Party" ist PENNY auch indiesem Jahr wieder mit seinen Stores fester Bestandteil der dreiMega-Festivals Hurricane (22.06. - 24.06.) Parookaville (20.07. -22.07.) und Highfield (17.08. - 19.08). Quasi zur Einstimmung auf denFestival-Sommer tritt am Freitag, 27. April, ab 20.00 Uhr, dasbekannte Essener HipHop-Duo "257ers" (Top-Hit u.a. Holz) in einemPENNY-Markt in Hannover auf - eine exklusive Konzertpremiere für 257Fans.Tickets für das Konzert gibt es ab heute (03.04., ab12 Uhr) bis19. April (23:59 Uhr) ausschließlich auf pennygoesparty.de/livegigszu gewinnen. Weiteres Highlight: Unter allen Gewinnern verlost PENNYdann noch ein Meet&Greet mit den Siegern der 1Live Krone (2016: BesteBand). Als Trost für all diejenigen, die keine Eintrittskartebekommen haben, wird das komplette Konzert live unter(pennygoesparty.de/livegigs) gestreamt."Wir sind stolz, mit den 257ers einen echten Top-Act präsentierenzu können. Wer Daniel "Shnee-zin" Schneider und Mike Rohleder einmalerlebt hat, der weiß, dass bei beiden die Post abgeht. Die Texte derRapper sind frech und anders. Und damit passen sie gut zu PENNY", soMarcus Haus, Marketingchef von PENNY.Tatkräftige Unterstützung bei Umsetzung und Planung desInstore-Gigs erhält PENNY dabei von LIVE NATION BRAND PARTNERSHIP &MEDIA, 360-Grad-Vermarkter und Beratungsagentur rund um Musik undPopkultur innerhalb des globalen Netzwerks von Live Nation.Über PENNYPENNY erzielte 2016 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialenund 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.Über Live Nation EntertainmentLive Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit größteLive- Entertainment Un-ternehmen. Über verschiedenste Plattformenwerden mehr als 250 Millionen Fans in über 40 Ländern mit Events undMarken verbunden. Ebenfalls zu Live Nation zählen Weltmarktführer wieTicketmaster, Live Nation Concerts, Live Nation Advertising &Sponsorship and Artist Nation Management.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation:Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell