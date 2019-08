PENNY führt QR-Code zur Rückverfolgbarkeit von Ananas und Bio-Bananen ein / Herkunftskennzeichnung für immer mehr Verbraucher kaufentscheidend

Köln (ots) - Laut einer Studie der EFSA, die im Juni dieses Jahresveröffentlicht wurde, geben 53 Prozent der befragten EU-Bürger an,dass die Frage, woher ein Lebensmittel stammt, ein relevantesKaufkriterium ist. Die Herkunft ist damit wichtiger als die Kosten(51%), die Sicherheit der Lebensmittel (50%) oder deren Geschmack(49%).PENNY hat diesen Trend frühzeitig erkannt und führt - vor allembei seinen Eigenmarken - sukzessive weitergehende Produkt- undHerkunftsinformationen ein. Ab Montag (19.08.) sind sämtliche Ananasmit einem QR-Code versehen. Über diesen erreichen die Kunden einespezielle Website. Dort finden sich ausführliche Informationen zu derjeweiligen Plantage sowie deren Nachhaltigkeitsaktivitäten,Auditierungen oder Auszeichnungen. Im September (ab 09.09.) folgendann die Naturgut Bio-Bananen mit einem entsprechenden QR-Code(www.penny.de/herkunft).So erfahren PENNY-Kunden beispielsweise, dass der Ananas-LieferantTropicales del Valle aus San Carlos (Costa Rica) einFamilienunternehmen ist. Die Finca liegt in der Provinz Alajuela, inder vorwiegend Ananas, aber auch Zuckerrohr und Kaffee angebautwerden. In dem Betrieb, der im vergangenen Jahr rund 3,5 MillionenKisten Ananas vermarktete, arbeiten 364 Beschäftigte, wovon 60 Frauensind. Der Betrieb ist Rainforest Alliance, GLOBAL G.A.P und GRASPzertifiziert. Weiter erfahren PENNY-Kunden in Wort und Bild, dassTropicales del Valle freiwillig auf der Finca 150.000 QuadratmeterRegenwald unter Schutz gestellt hat. Darüber hinaus gibt die Websiteallgemeine Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement von PENNY(u.a. Mittelamerikafonds der REWE Group) sowie eine Siegel-Kunde."Unsere Kunden sollen uns und unseren Produkten vertrauen können.Mit der Einführung des QR-Codes zeigen wir, dass wir uns unserersozialen wie ökologischen Verantwortung in der Lieferkette bewusstsind. Kunden, die bei uns Ananas und Bananen kaufen, können dasvoller Vertrauen und mit einem guten Gewissen tun, denn wir legengroßen Wert auf die Auswahl unserer Partner. Dabei schauen wir auchauf dessen ökologische und soziale Haltung," so Stefan Magel,Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY.Engagement der REWE GroupNeben Zertifizierungen und Standards setzt die REWE Group aucheigene Projekte um, um den Herausforderungen in den Lieferketten zubegegnen. So engagiert sich die REWE Group für eine Verbesserung derökologischen und sozialen Bedingungen im Ananas- und Bananenanbau inMittelamerika. Dafür wurde über den REWE Group Mittelamerikafonds von2013 bis 2018 ein Projektvolumen von über 3,5 Millionen Euro zurVerfügung gestellt. In den Ananas Regionen ist das Projekt seit 2018aktiv. Der Fonds richtet sich an lokale Organisationen, die sich mitihren Projektideen im Rahmen von Ausschreibungen für eine Förderungbewerben können. Die GIZ ist für die Koordination der Projektanträgeverantwortlich und kontrolliert auch die Umsetzung der Projekte vorOrt. Ergänzt werden die Maßnahmen durch strenge Anforderungen an dieProduktion. So müssen alle Erzeugerbetriebe für Bananen und Ananas,die in den Vertriebslinien der REWE Group in Deutschland vertriebenwerden, nach Rainforest Alliance oder Bio zertifiziert sein, umsoziale Standards zu gewährleisten und negative Einflüsse auf dieUmwelt auf ein Mindestmaß zu reduzieren.Über PENNY:PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialenund mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 MilliardenEuro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell