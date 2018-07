PENNY führt 4-stufige Haltungskennzeichnung bei Fleisch ein

Köln (ots) - PENNY engagiert sich seit Jahren in verschiedenenProjekten und Initiativen für das Tierwohl. So ist der DiscounterMitbegründer der Initiative Tierwohl. Nun führt PENNY eine 4-stufigeHaltungskennzeichnung für Frischfleisch-Eigenmarkenartikel ein. DieUmsetzung der Kennzeichnung Schwein, Rind, Pute und Hähnchen erfolgtab heute (23.07.) schrittweise in allen Märkten. Ziel ist einedurchgängige Kennzeichnung bis Ende 2018.Jochen Baab, Bereichsvorstand Handel Deutschland undGeschäftsführer REWE Group Buying, dazu: "Die Kennzeichnung istangelehnt an die aus der Branche bereits bekannten Haltungskriterien.Wir möchten damit für die Kunden eine größtmögliche Transparenz undEinheitlichkeit im Discountumfeld schaffen. Das 4-Stufen-Modellreicht von der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen im Einstieg bishin zum Bio- bzw. Premium-Standard. Dessen ungeachtet werden wir unsweiter aktiv daran beteiligen, dass es ein übergeordnetes Siegel mitbrancheneinheitlichen Kriterien gibt."Die 4 Stufen lauten:Stufe 1: Stallhaltung, Tierhaltung nach gesetzlicher VorgabeStufe 2: Stallhaltung Plus, Tierhaltung mit mehr BewegungsfreiheitStufe 3: Tierwohl Plus, Tierhaltung mit ZusatzflächeStufe 4: Bio, Tierhaltung nach EU-ÖKO-Verordnung / Premium,Tierhaltung mit AuslaufPENNY erzielte 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialenund 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell