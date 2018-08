PENNY baut frisches Convenience-Sortiment strategisch weiter aus / Neue Dachmarke PENNY READY eingeführt - mehr Klarheit für Kunden

Köln (ots) - Convenience-Food wird immer beliebter. Eine aktuelleUmfrage des Statistik-Portals Statista kommt zu dem Ergebnis, dassmehr als 30 Prozent der Bundesbürger mindestens "Einmal pro Woche"Fertiggerichte konsumieren. Rechnerisch isst jeder Deutsche pro Jahrknapp 15 Kilogramm Convenience Food. Damit liegt Deutschland imglobalen Vergleich im Mittelfeld. Die Vereinigten Staaten (ca. 30kg),Finnland (ca. 27kg) und England (ca. 25kg) bilden das Spitzentrio.Bei PENNY hat sich die Nachfrage nach dem "bequemen Essen" seit 2015mit einem Plus von ca. 20 Prozent rasant entwickelt. Im gleichenZeitraum stieg die Anzahl der Artikel deutlich, so dass PENNY heuterund 360 Artikel im Sortiment führt."Convenience und To-Go-Angebote sind heute nicht mehr aus demSortiment wegzudenken. Sie sind Umsatz- und Imagetreiber. Lebens- undArbeitsrhythmen haben sich verändert und die Digitalisierung wirddiesen Prozess weiter beschleunigen. Heute wird mehr denn je situativgegessen. PENNY hat diesen Trend frühzeitig erkannt und bietet seinenKunden heute ein breites Sortiment an frischen Qualitätsprodukten.Mit "PENNY READY" fassen wir diesen Sortimentsbereich für unsereKunden unter den Aspekten "To Go" und "Heat&Eat" zusammen undschaffen klare Strukturen", so Jochen Baab, Bereichsvorstand HandelDeutschland und Geschäftsführer REWE Group Buying. Einevorausgegangene Umfrage hatte ergeben, dass sich PENNY-Kunden unteranderem eine noch stärkere Akzentuierung der Zubereitungshinweisewünschen. Dem kommt PENNY mit dem Relaunch nun nach. "Wir gehen davonaus, dass die Nachfrage nach diesen Produkten in den kommenden Jahrenweiter deutlich steigen wird. Mit PENNY READY schaffen wir für unsereKunden in geschmacklicher wie qualitativer Hinsicht eine Marke mithohem Wiedererkennungswert", so Baab.Die Esskultur wandelt sich. Der Snack zwischendurch wird demselbstgekochten Essen häufig vorgezogen. Convenience und Chilled Foodheißen die Trends, die die Nachfrage nach bequemem Essen beschreiben.Mit PENNY READY kann man den Alltag flexibel und bequem gestalten undsich und seine Kollegen oder die Familie jederzeit schnell undeinfach mit frischen und abwechslungsreichen Snacks, Mahlzeiten undGetränken versorgen. Von Smoothie, Sushi, Sand-wich und Salat bis hinzu Lasagne, Chia Bowls und Pasta finden Kunden eine große Auswahl inden dafür eigens vorgesehenen Kühlmöbeln. Je nach Saison wird dasAngebot entsprechend der aktuell verfügbaren Warengruppenkontinuierlich angepasst und ergänzt.PENNY erzielte 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialenund 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell