PENNY-Weihnachtskampagne stellt Bedürfnisse der Jugend in den Mittelpunkt / Konzept und Umsetzung durch Serviceplan - Erstmals PENNY-Azubi-WG

Köln (ots) -"Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?" Auf die beiläufige Frage ihres Teenager-Sohns hat eine Mutter im PENNY Weihnachtsfilm eine unerwartete Antwort. Sie wünscht ihm nach fast zwei Jahren Pandemie seine Jugend zurück - mit allem, was dazugehört. Idee und Konzept des Films mit hochaktueller Botschaft stammen von der Leadagentur Serviceplan Campaign in München. Er ist ab heute (11.11.) Online und auf Social Media und ab dem 18.11. auch im Kino zu sehen. Regie führte Marcus Ibanez. In einem begleitenden großen Online-Gewinnspiel schenkt PENNY Jugendlichen etwas von dem, was sie während Corona verpasst haben: 5.000 intensive Erlebnisse und prägende Erfahrungen. Passend zur Botschaft der Kampagne verlost PENNY erstmals in seiner Geschichte sechs Azubi-Stellen samt kostenlosem WG-Platz. Produziert wurde der PENNY Weihnachtsfilm von Iconoclast Germany.Sich nachts heimlich rausschleichen, die Schule vernachlässigen, wilde House-Partys feiern und das Herz gebrochen bekommen - das alles wollen Eltern ihren Kindern aus Sorge eher ersparen. Das Gegenteil tut die Mutter im aktuellen PENNY Weihnachtsfilm. Sie möchte für ihren Sohn, dass er diese Erfahrungen, die zum Erwachsenwerden dazugehören und die er während der Pandemie nicht machen konnte, endlich nachholen kann. Unterstützt wird die Storyline des Films akustisch durch einen weltbekannten Song: Arrangiert und produziert von Supreme wird am Ende des Films der Hit "It's My Life" (von Bon Jovi) vom Hauptdarsteller Julius Gause neu interpretiert gesungen.Den Film finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=MdfNqlkqSeEStefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY, zur Intention der diesjährigen Kampagne: "Gerade junge Menschen haben während der Pandemie ein Höchstmaß an Solidarität gezeigt und eigene Interessen vorbehaltlos zurückgestellt, um Ältere vor den Folgen der Pandemie zu schützen. Uns ist es wichtig mit Weihnachtsfilm und der dazugehörigen Kampagne zu zeigen, dass die jungen Menschen dafür einen hohen Preis bezahlt haben. Dafür wollen wir uns stellvertretend bedanken und etwas zurückgeben. Deswegen haben wir uns auch entschieden, neben dem Gewinnspiel erstmals in der Geschichte von PENNY auch sechs Azubi-Plätze zu verlosen samt WG-Plätzen in Hamburg und Berlin."Christoph Everke, Kreativgeschäftsführer von Serviceplan Campaign: "Während der letzten zwei Jahre wurde zurecht viel über ältere Menschen, Eltern, Homeoffice und Pflege gesprochen - die Kinder und Jugendlichen hatten keine Stimme. Mit dem ungewöhnlichen Wunsch der Mutter, den eindrücklichen und einfühlsamen Bildern, dem unglaublichen Spiel der Darsteller:innen und dem Song, den der Hauptdarsteller am Ende gesanglich zitiert, wollen wir genau das ändern."Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing PENNY, ergänzt: "PENNY ist nah an den Menschen und es ist eine kleine Art Tradition, dass wir in unserer Weihnachtskampagne ein Thema in den Fokus rücken, dass die Menschen bewegt. Als Discounter in der Nachbarschaft haben wir in diesen herausfordernden Zeiten hautnah miterlebt, wie schwer die Pandemie und ihre sozialen Folgen gerade auch für die jungen Menschen ist."In einem großen Online-Gewinnspiel verlost PENNY bis zum 24. Dezember über 5.000 unvergessliche Erlebnisse und intensive Erfahrungen. Darunter u.a. z.B. die Möglichkeit, bei einer Interrail-Reise durch 33 Länder die vielleicht beste Zeit des Lebens zu haben; bei einer nachgeholten Klassenabschlussfeier mit den Mitschüler:innen die Storys zu erleben, über die beim Klassentreffen 20 Jahre später noch erzählt wird oder aber bei einem Musikfestival endlich wieder die Lieblingsbands live zu sehen und noch vieles mehr.Der Tragweite der Kampagne angemessen vergibt PENNY erstmals in seiner Geschichte sechs Azubi-Stellen, die mit einem kostenlosen WG-Zimmer in einer von zwei Azubi-WGs in Hamburg und Berlin für die komplette Ausbildungsdauer verknüpft sind.Der PENNY Weihnachtsfilm unter Regie von Marcus Ibanez ist ab heute, begleitet von weiteren Kampagnen Assets, auf den PENNY YouTube, Facebook und Instagram Kanälen zu sehen. Auch wird er ab 18.11. in voller Länge im Kino zu sehen sein. Seit dem 4. November machten insgesamt sechs Vorab-Snippets auf den PENNY Social Media Kanälen neugierig auf den Weihnachtsfilm. Zum großen Online-Gewinnspiel sind Ads unter anderem auf TikTok zu sehen.Produziert wurde der PENNY Weihnachtsfilm von Iconoclast Germany. CREDITSChristoph Everke / Serviceplan Campaign / Managing DirectorMoritz Dornig / Serviceplan Campaign / Creative DirectorAlessia Coschignano / Serviceplan Campaign / Senior Copywriter & ConceptRebecca Labiner / Serviceplan Campaign / Senior Art DirectorKatharina King / Serviceplan Campaign / Junior CopywriterElvira Breit / Serviceplan Campaign / Junior Art DirectorJulia Leibetseder / Serviceplan Campaign / Senior Account ManagerAisha Blackwell / NEVEREST GmbH & Co Kg / Executive ProducerMarcus Ibanez / DirectorTim Augustin / ICONOCLAST GERMANY GmbH / ProducerPaul Özgür / DOPNikolaus Kohler / EditorKathrin Heinemann & Matthias Bauss / Spark Marketing / Music Research & NegotiationSupreme Music GmbH / Music Composing