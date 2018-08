Köln (ots) - Das bundesweite PENNY-Projekt "Förderkorb" geht indie nächste Runde. In der ersten Phase hatten sich bis 20. April über450 Organisationen mit ihren Projekten zur Kinder- undJugendförderung um die insgesamt 99 regionalen Förderpreise inGesamthöhe von je 7.000 Euro beworben. Nun hat eine unabhängigeExpertenjury unter allen Einreichungen, die 99 Projekte bestimmt, diesich vom 13. August bis zum 14. September der Kundenabstimmungstellen. Dafür werden die drei nominierten Projekte im PENNY-Marktdes jeweiligen Bezirks (33) und im Internet(www.foerderkorb.penny.de) vorgestellt. Während der Abstimmungsphasebis 14. September veröffentlich PENNY tagesaktuell, wie viele Stimmendas jeweilige Projekt hat. Und am 17. September steht dann fest, werdie Sieger sind und sich über 3.000 Euro (1. Platz), 2.500 Euro (2.Platz) und 1.500 Euro (3. Platz) freuen kann. Am 7. November wird eserneut spannend, denn dann verkündet die Jury im Rahmen einerfeierlichen Abendveranstaltung in Frankfurt am Main, wer die Gewinnerder drei Bundespreise in Höhe von 10.000 und 6.000 Euro und 3.000Euro sind. In diesem Jahr verteilt PENNY im Rahmen desFörderkorb-Projekts damit insgesamt Fördergelder in Höhe von 250.000Euro."Die Jury hat es nicht leicht gehabt, unter den insgesamt sehrguten Bewerbungen die jeweiligen Top Drei zu bestimmen. Ich bin jetztgespannt, wie unsere Kunden entscheiden. Fest steht, dass wir 99Organisationen mit dem Förderkorb unterstützen können, sich weiterhinder zentralen Aufgabe der Kinder- und Jugendförderung zu stellen.PENNY profiliert sich als guter Nachbar in fast jeder Lebenslage",sagt Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland/COO PENNY.Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg insLeben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole fürihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Im vergangenen Jahr gab es dannjeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin,Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München.2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen desFörderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde dasPENNY-Projekt auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Damit löstPENNY auch mit dem Förderkorb den bundesweiten Anspruch ein, guterNachbar zu sein.Über PENNY:PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail:presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell