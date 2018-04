PEKING: Audi will China-Absatz in fünf bis sechs Jahren verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

PEKING (dpa-AFX) - Audi hat sich auf dem größten Automarkt der Welt ambitionierte Ziele gesetzt: In den nächsten fünf bis sechs Jahren wollen die Ingolstädter ihren Absatz in China auf etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge verdoppeln, wie Audi-Chef Rupert Stadler am Mittwoch auf der Pekinger Automesse ankündigte.





Das Chinageschäft werde einen "?unglaublich guten Wertertrag für die Gesellschaft" liefern. Premiumhersteller wie Audi würden davon profitieren, dass die chinesische Mittelschicht schnell wachse und wohlhabender werde.

Während das Geschäft mit kompakten SUV-Geländewagen weiter stark wachse, nehme auch die Bedeutung von E-Autos rasant zu: "?Alles passiert gefühlt im Zeitraffer." Bis 2025 plane Audi rund 30 Prozent seiner Autos in China mit elektrischem Antrieb zu verkaufen.

"?Bei der Transformation wollen wir weiterhin eine führende Rolle einnehmen", sagte Stadler, der die Konkurrenz durch chinesische Hersteller jedoch wachsen sieht. "??Die chinesische Autoindustrie hat in den letzten Jahren toll aufgeholt. Den Wettbewerb wird man mittelfristig ernst nehmen müssen."?/jpt/DP/zb