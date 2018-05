PEH schreibt 2017/18 weniger Gewinn und will tiefere Dividende ausschütten

Zug (awp) - Die Private Equity Holding (PEH) hat im Geschäftsjahr 2017/18 weniger verdient und plant daher, weniger Geld an die Aktionäre auszuschütten. Dies geht aus den am Montag publizierten Vorschlägen an die Generalversammlung vom 12. Juli hervor.

Das Geschäftsergebnis sei in dem im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/18 mit 2,4 Millionen Euro deutlich geringer ausgefallen als die 10,8 Millionen im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten