PEARL wird 30: Vom Einmannunternehmen zu einem der größten Import-Versender Deutschlands (FOTO)

Buggingen (ots) -Die PEARL. GmbH feiert am 6. September 2019 das 30-jährigeJubiläum. Gegründet als Pearl Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbHfirmiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen seit 2012 unterPEARL. GmbH.Mit 4 Versandzentren in Süd- und Mitteldeutschland zählt dasUnternehmen heute zu den größten Import-Versendern imdeutschsprachigen Raum. Neben Deutschland ist die PEARL. GmbH auch inÖsterreich, Frankreich, Polen, China sowie der Schweiz vertreten undbeschäftigt allein in Deutschland rund 500 Mitarbeiter.Schon seit Beginn ist die PEARL GmbH bekannt für ihre preiswertenProduktinnovationen: 1995 als ein Vorreiter mit einemVirtual-Reality-Helm, 2007 mit Navigationsgeräten für unter 100 EURund 2013 mit dem ersten 3D-Drucker für unter 800 EUR.Den Erfolg verdankt PEARL nicht nur seinen innovativen Produkten.Als inhabergeführtes Unternehmen geleitet, gibt es keine Abhängigkeitvon Investoren. Damit konnte und kann sich die PEARL. GmbH imVergleich zu anderen Händlern stets flexibel auf die sich am Marktändernden Strukturen anpassen.Seit 1996 ist der Onlineshop unter www.pearl.de erreichbar.Derzeit werden hier rund 16.000 Artikel angeboten. Das Sortimentumfasst sowohl Technikprodukte wie Action-Cams, Smartwatches undHiFi-Produkte wie auch Bürobedarf und zahlreiche Haushalts- undLifestyle-Artikel. Es sind 120 Marken vertreten. Ebenso ist PEARLseit einigen Jahren erfolgreich auf Amazon und eBay präsent.Zusätzlich erscheint alle zwei Monate ein über 260 Seiten starkerKatalog in einer Auflage von 10 Millionen Stück pro Jahr. Mit demTeleshopping-Sender pearl.tv wurde 2012 zudem ein weitererVertriebskanal eröffnet.Rund 2.000 neue Produkte werden jährlich nach der Vorstellung aufinternationalen Messen in das Sortiment aufgenommen. Zuvor durchläuftjedes Produkt zahlreiche Tests in dem hauseigenen Produkt- undQualitätsmanagement. Denn im Gegensatz zu Direktlieferungen derProduzenten aus Asien entsprechen die PEARL-Produkte den in Europageltenden Sicherheitsvorschriften.Neben der Produktqualität spielt auch die Zufriedenheit der Kundeneine zentrale Rolle. So stehen den über 15 Millionen Kunden geschulteMitarbeiter im Kundenservice zur Verfügung. Zur stetigenQualitätssicherung finden regelmäßige Prüfungen durch den TÜVSaarland statt.2017 erfolgte die Expansion in die Mitte Deutschlands: In Eschwegewurde ein weiteres Logistikzentrum aufgebaut. Derzeit versendet diePEARL. GmbH pro Tag bis zu 100.000 Pakete.Zahlreiche Auszeichnungen für die Firma sowie tausendfach von denFachmedien ausgezeichnete Produkte belegen die Qualität der Artikelund die Innovationskraft der PEARL. GmbH.Pressekontakt:Heiko LoyLeiter der Presseabteilungloy@pearl.deTel.: 07631 360-417Dr. Eyla HassenpflugPressesprecherinhassenpflug@pearl.deTel.: 07631 360-404Original-Content von: PEARL.GmbH, übermittelt durch news aktuell