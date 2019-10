PEAKS macht Dein Kleingeld groß: Investment-App für jedermann startet zur Weltsparwoche in Deutschland (FOTO)

Amsterdam (ots) -Investment-App für jedermann startet zur Weltsparwoche in Deutschland- Bereits über 60.000 Voranmeldungen für die PEAKS-App- CEO Tom Arends: "Wir machen es unseren Kunden so leicht wiemöglich, sich langfristig mit kleinen Beträgen ein Vermögenaufzubauen."Zur diesjährigen Weltsparwoche steht es nicht gut um die Deutschen und dieGeldanlage. Laut aktueller Studien haben 30 Prozent der Deutschen keinerleiErsparnisse und 58% machen sich Sorgen, im Alter nicht genug Geld zu haben. Unddiejenigen, die Geld zur Seite legen, verzichten auf die ertragreichsteAnlageform: Aktien. Laut Deutschem Aktien Institut besitzen über 80 Prozent derDeutschen über 14 Jahren keine Wertpapiere, sei es als Ansparung für größereAnschaffungen oder als Grundlage für die private Altersvorsorge (Quellen, s.u.).PEAKS, die Investment-App für jedermann tritt jetzt an, das zu ändern. Siebietet einen einfachen und verständlichen Weg für Einsteiger, sich mit derGeldanlage in Indexfonds vertraut zu machen und jeden Tag mit dem SmartphoneGeld zur Seite zu legen. Die PEAKS-App ist ab sofort für iOS und Androidverfügbar.Schon über 60.000 Voranmeldungen in DeutschlandPEAKS traf bereits in den vergangenen Wochen auf großes Interesse hierzulande.Über 60.000 Menschen registrierten sich unter www.peaks.de. "Wir bei PEAKSglauben, dass Investieren unkompliziert und für jedermann zugänglich seinsollte. Unsere App senkt die Hürden dafür erheblich, da man bereits mit sehrkleinen Beträgen, etwa mit 'Wechselgeld' mit dem Investieren starten kann. Mitdem Start helfen wir jetzt auch den Usern in Deutschland, schon mit kleinenBeträgen eine Basis für den langfristigen Vermögensaufbau zu legen", erläutertTom Arends, Mitgründer und CEO von PEAKS, die Mission des Unternehmens.Der Start in die Geldanlage mit PEAKS ist einfach, bedarf keiner Vorkenntnisseund ist in wenigen Minuten erledigt. Nach dem Download der PEAKS-App führt einChat-Assistent den Nutzer durch die nötigen Schritte und erklärt klar undverständlich, was man wissen muss, um mit der Geldanlage mit kleinen Beträgen zubeginnen.Mit PEAKS wird selbst Kleingeld großPEAKS bietet Kunden vier Möglichkeiten, Geld zur Seite zu legen. Die wohleinfachste Option ist das "Aufrunden" bei bargeldlosen Zahlungen. Zahlt einePEAKS-Nutzerin zum Beispiel ihren Kaffee auf dem Weg zur Arbeit für 2,60 EUR mitder Karte, werden 40 Cent bei PEAKS als "Wechselgeld" verbucht. VielePEAKS-Kunden kommen auf diese Weise auf fünf Euro und mehr pro Woche, die danngesammelt angelegt werden.Außerdem kann die App-Nutzerin jeden Tag einen festen Betrag ab 1 Euro zur Seitelegen oder monatlich einen festen Betrag einzahlen. Außerdem sind frei wählbareEinmalbeträge möglich."Unsere vier Anlage-Optionen sind frei miteinander kombinierbar und Kundenkönnen sie jederzeit ändern oder pausieren", sagt Lisanne Groenendaal, die alsHead of Design bei PEAKS die Nutzerfreundlichkeit im Blick hat. "Die App zeigtan, wie es gerade um das persönliche Portfolio steht und hilft den Usern so,sich mit der Geldanlage in Wertpapiere vertraut zu machen."PEAKS investiert das Geld im Auftrag der Kunden in eines von vier Portfolios mitverschiedenen Risikoprofilen und entsprechend unterschiedlichen Ertragschancen.Grundlage aller Portfolios sind sechs Exchange Traded Funds (kurz ETF) dernamhaften Anbieter iShares, UBS und db xTrackers. Die Portfolios unterscheidensich in der Gewichtung von Aktien- und Anleihen-ETFs.Die vier Risikoprofile werden in der PEAKS-App mit einer bis vier Chili-Schotengekennzeichnet. Design-Chefin Lisanne Groenendaal sagt dazu: "Jeder weiß, dassman beim Würzen mit Chili vorsichtig sein sollte. Wir übertragen das Prinzip aufdie Geldanlage und zeigen für Laien verständlich, dass es unterschiedlich'scharfe' Anlagemöglichkeiten gibt, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sichbringen. Das hilft dem PEAKS-Kunden ganz ohne Fachjargon, sich gut informiertund bewusst für ein Risikoprofil zwischen 'mild', 'würzig', 'scharf' und'feurig' zu entscheiden."Die PEAKS-Mission: Geldanlage für jedermann zugänglich machen "Wir sehen jedenTag in Deutschland und anderen Ländern Europas, dass sich große Teile derBevölkerung schwertun, ihr Geld so anzulegen, dass es gute Erträge bringt undnicht von der Inflation aufgefressen wird. Mit PEAKS möchten wir das ändern unddie gängigen Hürden für die Geldanlage senken", erklärt PEAKS-CEO Tom Arends dieIdee hinter der Investment-App. "Die PEAKS-App verzichtet weitgehend aufFachbegriffe, reduziert die Fülle an ETFs auf vier Portfolios und macht es denNutzern leicht, sich mit kleinen Beträgen an das Thema Geldanlageheranzutasten."Volle Kostentransparenz und FlexibilitätDer Service von PEAKS ist in den ersten drei Monaten ab Anmeldung kostenfrei,danach sind bis zu einer Anlagesumme von EUR2.500 nur 1 Euro pro Monat Gebührenfällig. Übersteigt der Depotwert die EUR2.500, erhebt PEAKS eine Gebühr von 0,5%der Anlagesumme pro Jahr. In diesen Gebühren sind alle Käufe und Verkäufe sowieEin- und Auszahlungen bei PEAKS enthalten. Die Kosten der vier ETF-Portfoliosliegen zwischen 0,25 und 0,33 Prozent.Um PEAKS für die Anleger vollends flexibel zu gestalten, haben sie jederzeit dieMöglichkeit, das investierte Geld ganz oder teilweise auszuzahlen. "Wir bindenniemanden an PEAKS, sondern glauben, dass unsere Lösung für einfache undtransparente Geldanlage für sehr viele Menschen attraktiv ist, die sich bishernicht an Wertpapiere herangetraut haben", so PEAKS-CEO Tom Arends.Quellen- ING International Survey Savings 2018: http://ots.de/lH4ZYs- ING International Survey Retirement Outlook 2019:http://ots.de/M2k3dF- Deutsches Aktien Institut, Aktionärszahlen 2018: https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/studien/2019-03-06%20Aktieninstitut%20Aktionaerszahlen%202018.pdfWissenswertes zu PEAKSPEAKS hat seinen Sitz in Amsterdam und wird von der Rabobank, der größtenniederländischen Genossenschaftsbank, unterstützt. Das Unternehmen ist durch dieniederländische Behörde für Finanzmärkte (AFM) und die NiederländischeZentralbank (DNB) lizenziert. Das Unternehmen wurde in 2016 von Tom Arends,Rutger Beens und Sijbrand Tieleman gegründet. Seit November 2017 ist PEAKS inden Niederlanden erfolgreich am Markt. Dort haben bereits über 250.000 Menschendie App heruntergeladen, um einfach und bequem Geld zur Seite zu legen und vonder langfristig positiven Entwicklung der Börsen zu profitieren.PEAKS bietet so genanntes "execution only investing" an, also die reineAusführung von Wertpapierkäufen. Möglich wird das einfache Investieren mit PEAKSdurch die neue EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, die seit dem 14. September2019 gilt. PEAKS ist das erste Finanzunternehmen der Niederlande, das von derNiederländischen Zentralbank für die neuen PSD2-Services lizenziert wurde.Mehr über PEAKS erfahren Sie unter www.peaks.de und auf folgendenSocial-Media-Plattformen:Twitter: www.twitter.com/peaks_deFacebook: www.facebook.com/peaksdeutschlandInstagram: www.instagram.com/peaks.deLinkedIn: www.linkedin.com/company/peaks-appAngebot für JournalistenPEAKS-CEO Tom Arends steht für Pressegespräche zum Unternehmen, der App und derZusammenarbeit mit der Rabobank zur Verfügung. 