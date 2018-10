PDS erweitert Ava Clastics, um eine analoge Tiefseedatenbank zu integrieren

London (ots/PRNewswire) -Der exklusive kommerzielle Nutzung desDeep-Marine ArchitectureKnowledge Store (DMAKS), der von Forschern der Universität Leedsentwickelt wurde, ist nun für vertraglich gebundene Nutzervon Ava®Clastics verfügbar.Petrotechnical Data Systems (PDS) gab heute bekannt, dass ihrRelease 2018.10 der Ava Clastics Datenbanksoftware für sedimentäreAnaloga jetzt verfügbar ist, welches den Zugang zum Deep-MarineArchitecture Knowledge Store (DMAKS) beinhaltet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/766336/PDS_Group_Logo.jpg )"Klastische Tiefsee-Reservoirs repräsentieren einen großen Teilder Kohlenwasserstoffvorkommen auf der ganzen Welt, aber dieseSysteme sind schwierig zu verstehen. Das bedeutet, dass Öl- undGasunternehmen wichtige und kostspielige Investitionsentscheidungentreffen müssen, ohne ausreichend Daten zu haben", sagt Prof. BillMcCaffrey (Direktor des Forschungszentrums Petroleum Leeds an derUniversität Leeds).Diese hochentwickelte neue Datenbank für sedimentäre Analoga, dievon weltweit führenden Wissenschaftlern an der Universität Leedserstellt wurde, enthält sorgfältig validierte quantitative undbeschreibendeDaten aus einer Vielzahl moderner und ehemaligerklastischer Tiefsee-Ablagerungssysteme. DMAKS charakterisiert denTyp, Geometrie, die räumlichen und hierarchische Beziehungen vonTiefsee-Reservoir-Elementen über einen Maßstabsbereich, vonkleinräumigen Fazies bis zur Architektur von großräumigen Sequenzen.DMAKS ergänzt die populären Fluvial Architecture KnowledgeTransfer System- (FAKTS) und Shallow-Marine Architecture KnowledgeStore- (SMAKS) Datenbanken, um Ava Clastics eine umfassende Abdeckungeinen Vielzahl von siliziklastischen Systemen zu gewährleisten.Ava Clastics unterstützt Asset-Teams dabei, die Unsicherheit beider Feldesentwicklung durch innovative Bereitstellung geologischrealistischer Facies-Modelle, welche durch Analoga informiert sind,zu reduzieren. Diese Facies-Modelle koennen direkt in mainstreamreservoir modelling Software Plattformen eingebracht werden.Geowissenschaftler können relevante Analoga mit spezifischem Wissenüber ihre Reservoirs kombinieren, einschließlich Basissdaten ausBohrungen oder Seismik, um ihren Unsicherheitsraum effektiver zudefinieren. Unabhängig von Workflow und benutzter SoftwarePlattformen bietet Ava Clastics ein vollständiges Kontrollverfahren,von den ausgewählten Analoga bis zum den Modellierungsparametern." Das Hinzufügen von DMAKS vervollständigt die ursprüngliche'source-to-sink' Produktvision von Ava Clastics. Unser nächsterSchritt ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden diese Datenzusammen mit ihren eigenen Daten und mit komplexerenFazies-Algorithmen und Unsicherheits-Workflows nutzen können",erklärt Viki O'Connor, Director - Geoscience International, PDSGroup.Beginnen Sie heute mit einer Online-Testversion(http://www.pds.group/ava-clastics/smarter-modelling) von AvaClasticsoder vereinbaren Sie ein Gespräch mit einem Vertreter, indem Sieunsere Website besuchen: http://www.pds.group/ava-clastics.Alternativ können Sie auf der PETEX Tagung 2018 in London vom 27. bis28. November mehr erfahren über Ava Clastics erfahren, die darinenthaltenen Datenbanken und die vollständige Ava-Produktpalette(einschließlich Ava Saturation und Ava Structure). Besuchen Sieunseren Stand H2.Pressekontakt:Medienkontakt der University of Leeds:Anna Harrison, Pressesprecherin+44 (0)113 343 4196A.Harrison@leeds.ac.ukPDS Pressekontakt:Laura Roberts, Marketingleiterin von AvaPetrotechnical Data Systems, Londonavamarketing@pds.groupOriginal-Content von: PDS Group, übermittelt durch news aktuell