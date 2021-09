PDI stellt neue und verbesserte Lösungen vor, um das Engagement der Verbraucher zu fördern, die Unternehmensproduktivität zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen

Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire) -Neue Angebote unterstützen Convenience-Einzelhändler und Kraftstoffvermarkter bei der Bewältigung kritischer BranchenherausforderungenProfessional Datasolutions, Inc. (PDI), ein globaler Anbieter von führender Software für den Lebensmitteleinzelhandel und den Mineralölgroßhandel, hat eine breite Palette neuer oder verbesserter Lösungen angekündigt. Diese Lösungen sollen PDI-Kunden dabei helfen, die Kundenbindung zu erhöhen, die Unternehmensproduktivität zu optimieren und ihre Netzwerke auf die effizienteste und kostengünstigste Weise zu sichern.Angesichts der anhaltenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten und der anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ist die gesamte Branche des Lebensmitteleinzelhandels und des Kraftstoffvertriebs mehr denn je von Störungen betroffen. PDI hat sich verpflichtet, diese Unternehmen bei der Innovation zu unterstützen, indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die Einführung integrierter, automatisierter Lösungen ist eine bewährte Methode zur Steigerung des Umsatzes durch mehr Kundenbindung, mehr Kundenverkehr und größere Warenkörbe bei gleichzeitiger Kostensenkung durch betriebliche Effizienz. So können diese Unternehmen durch die Nutzung von Daten und Analysetools fundiertere Entscheidungen treffen und ihre gesamte IT mit den neuesten Cybersicherheitsdiensten sichern."Gemini ist stolz auf die Partnerschaft mit PDI, die das gemeinsame Ziel verfolgt, den Kunden Geld zu sparen", sagte Brent Bergevin, Vice President of Transportation bei Gemini. "Wir werden weiterhin Lösungen für unseren Fuhrpark finden, die unseren Kunden helfen, schnell und zum besten Preis wieder auf die Straße zu kommen."PDI wird seine neuen und verbesserten Lösungen auf zwei kommenden Veranstaltungen vorstellen:Engagieren Sie sich bei PDI- Kostenlose virtuelle Veranstaltung- Live-Cast mit Jimmy Frangis am 22. September um 10:30 Uhr EDT- Mit Webinaren, Produktdemos und Fragen und Antworten von Experten- Anmelden bei engagierenmitpdi.deNACS-Ausstellung 2021- Besuchen Sie uns vom 5. bis 8. Oktober in Chicago, IL- Besuchen Sie den PDI-Stand 4261- Vereinbaren Sie ein persönliches Treffen unter engagewithpdi.com/NACS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3296783-1&h=841546840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3296783-1%26h%3D1855335566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fengagewithpdi.com%252F%26a%3Dengagewithpdi.com%252FNACS&a=engagewithpdi.com%2FNACS)Zu den neuen und erweiterten Lösungsbereichen gehören:- Bezahlung und Kundenbindung: PDI bietet nun einen verbesserten Kundenzugang und eine stärkere Kundenbindung mit einer Kundenbindungs- und Zahlungslösung, die die Vorteile der Erfahrung des Unternehmens im Convenience Marketing, der Ressourcen und der Branchenpartnerschaften vereint. Diese Verbesserungen ermöglichen es sowohl kleinen als auch großen Unternehmen, mehr Klarheit über ihre Kunden zu gewinnen, gezieltere Werbeaktionen zu erstellen und das Management des Kundenlebenszyklus zu vereinfachen. Die kürzlich erfolgte Übernahme von GasBuddy ermöglicht es Einzelhändlern, neue Kunden schnell in ihre Zahlungs- und Kundenbindungsprogramme einzubinden und gleichzeitig robuste Tools für das Management des Kundenlebenszyklus zu nutzen, einschließlich der Integration von Salesforce Marketing Cloud.- Produktivität des Unternehmens: Das PDI Load Board und SmartSchedule-Tankwagon verbinden das Ökosystem von Mineralölvermarktern und Dritttransporteuren mit einem einzigen Ort für die Vermarktung und Abwicklung von Transaktionen für "fremde" Ladungen. Spediteure können auf eine Ladung bieten, und Vermarkter können ihre eigenen Kontrollen hinzufügen, um ihre Beziehungen und Gewinnspannen zu schützen. Darüber hinaus können jetzt sowohl Transport- als auch Kesselwagenladungen in einer einzigen Lösung verwaltet werden, was den Dispositions- und Lieferprozess rationalisiert. Darüber hinaus macht die neue, rein webbasierte Lösung eine POS-Integration vor Ort überflüssig, verbessert die Produktivität durch die Automatisierung von Aufgaben und ermöglicht intelligentere Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Daten statt historischer Intuition.- Sicherheit: Mit den Erweiterungen von PDI Extended Detection and Response (XDR) Complete haben Unternehmen jetzt eine kostengünstige Möglichkeit, knapp bemessene IT-Teams durch vollständig verwaltete Cybersecurity-Services zu ergänzen. Dieses Angebot verringert das Geschäftsrisiko und stellt gleichzeitig das Vertrauen wieder her, dass kritische Anlagen 24/7/365 überwacht werden. Darüber hinaus hilft das PDI VirtualNOC Management Portal den Geschäften, Netzwerkausfallzeiten zu vermeiden, indem es proaktive Netzwerküberwachung und leistungsstarke Remote-Management-Funktionen nutzt."Wir sind uns der kritischen Herausforderungen bewusst, mit denen unsere Kunden aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs, der schnell schwankenden Marktdynamik und der betrieblichen Komplexität konfrontiert sind", so Jimmy Frangis, CEO von PDI. "Insbesondere das Fehlen integrierter Instrumente im gesamten Ökosystem des Kraftstoff- und Convenience-Einzelhandels hat unnötige Kosten verursacht und die Innovation gehemmt. Unsere neuen Lösungen sind speziell auf die Vereinfachung von Abläufen ausgerichtet - von ganzheitlichen Back-Office-ERP-Lösungen bis hin zu hochmodernen Cybersicherheitsdiensten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden genau das zu liefern, was sie wünschen."Erfahren Sie mehr über diese Lösungen und melden Sie sich für PDI Engage an unter engagewithpdi.com.Informationen zu PDIProfessional Datasolutions, Inc. (PDI) hilft Unternehmen und Marken, ihre Umsätze zu steigern, effizienter und sicherer zu arbeiten und wichtige Entscheidungen zu verbessern. Seit 1983 ist PDI stolz darauf, dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Mineralölgroßhandel zu dienen. Mehr als 1.500 Unternehmen, die mehr als 200.000 Standorte weltweit repräsentieren, zählen auf die Lösungen und das Know-how von PDI. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com.©2021 Professional Datasolutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Erin Farrell Talbot, Farrell Talbot Consulting , Inc. 