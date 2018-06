Lediglich 43 Unternehmen wurde diese prestigeträchtigeAuszeichnung im Jahr 2018 verliehen.Cleveland (ots/PRNewswire) - Der Handelsminister der VereinigtenStaaten, Wilbur Ross, überreichte PDI den President's "E" Award forExports (http://www.thepdigroup.com/Blog?ID=26) anlässlich einerZeremonie in Washington, D.C. am 21. Mai 2018. Der "President's "E"Award" ist die höchste Auszeichnung, die eine US-Organisationaufgrund ihres wesentlichen Beitrags zur Steigerung der US-Exporteerhalten kann."PDI Ground Support Systems hat sich ganz wesentlich derExporterweiterung verpflichtet", sagte Minister Ross in seinemGratulationsschreiben an das Unternehmen, in dem die Wahlbekanntgegeben wurde. "Der Ausschuss für den "E"-Award war von denExportzahlen von PDI, die mehr als 50% des Gesamtumsatzes desUnternehmens ausmachen, höchst beeindruckt. Die Ergebnisse von PDIhaben zweifellos zum Exporterfolg unserer Nation beigetragen, was inweiterer Folge die US-Wirtschaft belebt und amerikanischeArbeitsplätze generiert."PDI ist ein führendes Design- und Produktionsunternehmen fürWaffenhandling- und Bodentransportsysteme, die von der United StatesAir Force, der US-Navy und dem Kommando für Spezialoperationen derUS-Armee sowie von 45 weiteren Luftstreitkräften weltweit eingesetztwerden. Zu den Produkten von PDI zählen Munitions-Handlingsysteme,Flugzeugmotoren-Anhänger, Waffenadapter und Transportmodule,Munitions-Montageförderer und Fahrwerk-Achssysteme für den Transportund die Lagerung von Waffen und anderen Bodentransporteinrichtungenfür den Einsatz im Luftverkehr."Unsere Exporteinnahmen machen in der Regel mehr als die Hälfteunseres Umsatzes aus", gab Nathan Haber, Vice President für denBereich Verkauf und Unternehmensentwicklung, bekannt. "AusländischeMilitärkräfte, die ihr Waffenhandling verbessern wollen, entscheidensich routinemäßig für PDI, wenn es um Ausrüstungsfragen geht."Insgesamt ehrte Minister Ross 43 Unternehmen und Organisationenaus dem gesamten US-Bereich mit dem "President's "E" Award" für derenRolle in der Stärkung der US-Wirtschaft durch die Bereitstellung vonamerikanischer Innovation über die Landesgrenzen hinweg.US-amerikanische Unternehmen werden über das Netzwerk des U.S.Commercial Service nominiert, das Teil der Verwaltung für deninternationalen Handel des Ministeriums ist.Informationen zu den "E" Awards1961 unterzeichnete Präsident Kennedy eine Durchführungsverordnungzur Wiederbelebung des aus dem zweiten Weltkrieg stammenden"E"-Symbols zu Ehren und zur Anerkennung der amerikanischenExporteure. Das Hauptkriterium für die Auszeichnung sind vier Jahreeines ununterbrochenen Exportwachstums in einem oder mehrereninternationalen Märkten.Weitere Informationen finden Sie unter www.thepdigroup.com. FolgenSie uns bitte auch auf Facebook(https://www.facebook.com/ThePDIGroup/) und Instagram(https://www.instagram.com/thepdigroup/).Pressekontakt:Nathan Haber, Vice President - Sales and Business Developmentnathanh@thepdigroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/698559/PDI_Logo.jpgOriginal-Content von: PDI Ground Support Systems, übermittelt durch news aktuell