PDF: Sie dürfen gespannt sein!

Für die Aktie PDF aus dem Segment "Halbleiterausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 18.04.2019, 05:03 Uhr, ein Kurs von 13,5 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der PDF-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 10,06 USD. Der letzte Schlusskurs (13,53 USD) weicht somit +34,49 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (12,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,81 Prozent Abweichung). Die PDF-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die PDF-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der PDF als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PDF vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,53 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von PDF gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 65,35 insgesamt 63 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 40,08 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".