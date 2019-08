PC Partner: Wie jetzt?

PC Partner, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologie Hardware und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:31 Uhr) mit 1.73 HKD nahezu gleich (+0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei PC Partner aktuell 15,36. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +13,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". PC Partner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PC Partner. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der PC Partner-RSI ist mit einer Ausprägung von 89,29 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 75,34, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".