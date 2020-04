PC Hardware: Stabile Preise während der Coronakrise

Wien (ots) - Das Preisvergleichsportal Geizhals hat die Preisentwicklungen der beliebtesten PC Hardwarekomponenten in Deutschland analysiert und kann vorerst Entwarnung geben.In Krisenzeiten erhöht sich die Nachfrage nach bestimmten Produktgruppen und entsprechend steigen auch die Preise. Vor allem im Bereich Home Office, Haushalt, Spielekonsolen und Fitnessgeräte konnte die Vergleichsplattform in den letzten Wochen teils dramatische Nachfrage- und Preisanstiege (https://bit.ly/2UTXkGM) verzeichnen.Nachfrage und Preise von PC Hardware bleiben stabilIn der aktuellen Geizhals-Preisanalyse zeigt sich allerdings, dass bei beliebten Hardwarekomponenten keine nennenswerten Preisanstiege zu verzeichnen sind.Die durchschnittlichen Preisänderungen im Detail: - AMD Prozessoren: -1% - INTEL Prozessoren: +1% - Arbeitsspeicher: +2% - INTEL-Mainboards: 0% - AMD-Mainboards: +1% - Solid State Drives: +1% - AMD-Grafikkarten: -2% - NVIDIA-Grafikkarten: -1% - Gaming-Monitore: -2%Ähnlich stabil wie die Preise entwickelt sich auch die Nachfrage in diesen Produktgruppen. Durchschnittlich ist die Nachfrage nach diesen Hardwarekomponenten um rund 3% gefallen.Lager sind noch gut gefülltDie Befürchtung einiger Brancheninsider, dass durch Unterbrechungen von Lieferketten und Produktionsstopps in China die Hardwarepreise während der Coronakrise in die Höhe schnellen werden, kann derzeit nicht bestätigt werden. Deutsche Warenlager sind noch gut bestückt, weshalb auch Preise und Lieferbarkeiten stabil und zuverlässig bleiben.Methodik der Analyse : Es wurden die Bestpreise der zehn beliebtesten Produkte in den jeweiligen Kategorien auf geizhals.de aus zwei verschiedenen Zeiträumen miteinander verglichen. 1. Zeitraum: 6. - 12. März 2020 2. Zeitraum: 22. - 28. März 2020Pressekontakt:Geizhals - PreisvergleichMichael NikolajukLeitung Marketing & KommunikationTel: 0043 1 5811609/62E-Mail: mailto:michael.nikolajuk@geizhals.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122824/4562505OTS: Geizhals.at - Preisvergleich Internet Services AGOriginal-Content von: Geizhals.at - Preisvergleich Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell