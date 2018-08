PCC ist mit hochmoderner Produktionsanlage für die Spezialchemikalie MCAA auf Expansionskurs / Jahreskapazität der Konzerntochter PCC MCAA soll von 42.000 Tonnen auf 100.000 Tonnen erhöht werden (FOTO)

Duisburg / Brzeg Dolny (Polen) (ots) -Die PCC SE, ein Duisburger Chemiekonzern mit rund 3.400Mitarbeitern in 18 Ländern, expandiert im Markt für die bedeutendeSpezialchemikalie Monochloressigsäure (MCAA). Die KonzerngesellschaftPCC MCAA Sp. z o.o. ist weltweit eines von nur drei Unternehmen, dieüber eigene Technologie zur Herstellung von MCAA (Abkürzung desenglischen Ausdrucks Monochloroacetic Acid) in höchster Qualitätverfügen. Die 2016 in Betrieb genommene, innovative Produktionsanlageam größten Chemiestandort der PCC-Gruppe, im polnischen Brzeg Dolny,ist die einzige in Osteuropa. Ihre Jahreskapazität von aktuell 42.000Tonnen soll aufgrund der sehr positiven Kundenresonanz und derMarktwachstumsprognosen sukzessive gesteigert werden. Die starkeNachfrage ermöglicht die kurzfristige Erweiterung der Kapazität umzunächst 25 %, mittelfristig ist ein Ausbau auf bis zu 100.000 Tonnenpro Jahr geplant.Hochreine MCAA wird als Zwischenprodukt für die Herstellung einerVielzahl von Produkten des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel in derHerstellung von Körperpflegeprodukten, Bindemitteln imLebensmittelbereich, synthetischem Koffein in Softdrinks und derVitaminherstellung eingesetzt, aber auch in einer ganzen Reiheweiterer Branchen: etwa zur Produktion von Pflanzenschutzmittelnsowie in Bergbau, Papierherstellung und Bauwirtschaft. So dient MCAAzum Beispiel der Herstellung von PVC-Weichmachern und Klebstoffen.MCAA in ultrareiner Qualität wird zudem zur Weiterverarbeitung inPharmasynthesen genutzt. Die Konzerntochter PCC MCAA Sp. z o.o. hateine eigene State-of-the-Art-Technologie zur Herstellung dieservielseitigen Spezialchemikalie entwickelt und bietet MCAA imkompletten Spektrum von technischer, hochreiner bis ultrareinerQualität an. MCAA wird dabei je nach Kundenwunsch als wässrige Lösungin diversen Konzentrationen oder im festen Zustand, etwa alsSchuppen, geliefert."In unserer Produktionsanlage stellen wir MCAA in höchstmöglicherReinheit her", erklärt Waldemar Preussner, Unternehmensgründer undVorsitzender des Verwaltungsrats der konzernleitenden Holding PCC SE."Mit unserer Tochtergesellschaft PCC MCAA wollen wir in diesemwichtigen Markt auf globaler Ebene der Partner der Wahl für dieKunden werden. Der Bau unserer MCAA-Anlage in Brzeg Dolny war eineHerausforderung, mit den Resultaten und der Akzeptanz im Markt sindwir jedoch mehr als zufrieden. Unsere mittelfristige Zielkapazitätliegt bei 100.000 Tonnen pro Jahr, da wir von weiter steigenderNachfrage ausgehen."Wichtigster Markt der PCC MCAA Sp. z o.o. ist aktuell Europa, wodas Unternehmen eine breite Kundenbasis aufgebaut hat. Darüber hinausist die Marktexpansion insbesondere nach Nord- und Südamerika sowieAsien in Vorbereitung.Die MCAA-Produktionsanlage war 2015 fertiggestellt worden, zudiesem Zeitpunkt eines der bedeutendsten Projekte im europäischenChemiesektor. Die Produktion wurde Ende 2016 hochgefahren und derVertrieb startete.Für ihre Produktion nutzt die MCAA-Anlage unter anderem Chlor undWasserstoff. Diese wichtigen Rohstoffe werden per Pipeline direkt vonder Schwestergesellschaft PCC Rokita SA am gleichen Standort impolnischen Brzeg Dolny geliefert. Die PCC Rokita SA ist das größteChemieunternehmen der PCC-Gruppe und eines der bedeutendsten derBranche in Polen. Durch die Integration der neuen MCAA-Anlage in diebestehende Chlor-Produktion wird die Wertschöpfungskette derPCC-Chemiesparte im Bereich Chlor um einen wichtigen Baustein fürweiteres Wachstum deutlich verlängert. Die konzerneigene Produktiondes für MCAA notwendigen Hauptrohstoffs Chlor und der wesentlichenHilfsstoffe, wie zum Beispiel Wasserstoff, am Standort, stellen zudemlangfristig und wettbewerbsfähig die Versorgung der MCAA Produktionsicher.Die enge Zusammenarbeit mit unseren Logistiktöchtern PCC AutochemSp. z o.o. und PCC Intermodal S.A. sowie ausgewählten externenDienstleistern sorgen zudem für hohe Sicherheitsstandards undFlexibilität in der Distribution."Unsere MCAA-Anlage in Brzeg Dolny liegt in unmittelbarere Nähezur Chlorelektrolyse der PCC Rokita", sagtPCC-Verwaltungsratsvorsitzender Preussner. "Dies ist ein gutesBeispiel für die Synergieeffekte, die wir zwischen den Unternehmender PCC-Gruppe schaffen. Die weitere Entwicklung der PCC MCAA wirdunsere beiden Beteiligungen voranbringen. Denn in den vergangenenJahren haben wir die Produktionskapazität unserer Membranelektrolyse- also unserer Chlor-Herstellung - deutlich erhöht. Die zusätzlichenKapazitäten werden nun vor allem von der PCC MCAA abgenommen. Beideprofitieren somit gegenseitig."Die PCC Rokita SA hatte 2015 die Komplettumstellung ihrerChlor-Produktion auf die moderne und umweltschonendeMembrantechnologie abgeschlossen. Dadurch wurden die CO2-Emissionenum 750 kg pro produzierter Tonne Natronlauge gesenkt und auch derEnergieverbrauch deutlich reduziert. Zugleich wurde dieProduktionskapazität der Chlor-Herstellung signifikant erhöht. DiePCC Rokita SA baute auf diese Weise ihre Position als einer derführenden Chlor-Produzenten in Osteuropa aus. DiePCC-Konzerngesellschaft ist mit einem Minderheitsanteil an derWarschauer Börse notiert und dort insbesondere seit Dezember 2016 imrenommierten RESPECT-Index für besonders nachhaltige Unternehmengelistet, dem insgesamt 28 Firmen angehören.Über die PCC SE - https://www.pcc.euDie PCC SE mit Sitz in Duisburg ist ein internationalerChemiekonzern und darüber hinaus auch in den Sparten Logistik undEnergie aktiv. 2017 generierte die PCC-Gruppe, die 1993 gegründetwurde, mit ihren rund 3.400 Mitarbeitern in 18 Ländern einenKonzernumsatz von 683,2 Millionen Euro. Den überwiegenden Teil, rund86 Prozent, erbrachten dabei die fünf Chemie-Segmente Polyole,Tenside, Chlor, Spezialchemie und Konsumgüter insbesondere an ihrenStandorten in Mittel- und Osteuropa, allen voran in Polen. DasInvestitionsvolumen des Konzerns betrug 2017 101,4 Millionen Euro.Die größte Konzerngesellschaft ist die PCC Rokita SA, die in derNähe von Wroclaw (Breslau) über eines der größten Chemiewerke Polensverfügt. Sie ist unter anderem ein bedeutender Chlor-Hersteller undOsteuropas führender Produzent von Polyolen. Die PCC Exol SA isteiner der größten Tenside-Hersteller in Polen. Im Logistik-Segmentverbinden PCC-Containertransporte internationale Destinationen und imEnergie-Segment betreibt die PCC moderne Kraftwerke.Pressekontakt:PCC SESusanne BiskampLeiterin Marketing & Public RelationsMoerser Str. 14947198 DuisburgTelefon: +49 (0)2066 20 19-35Fax: +49 (0)2066 20 19 72E-Mail: susanne.biskamp@pcc.euPCC im Internet: www.pcc.euOriginal-Content von: PCC SE, übermittelt durch news aktuell