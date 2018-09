PCA-Daten: Chinas Automarkt lässt im August im dritten Monat in Folge nach

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

PEKING (dpa-AFX) - Der Autoabsatz in dem für deutsche Hersteller wichtigen chinesischen Markt ist im dritten Monat in Folge zurückgegangen.



Die Zahl der verkauften Autos sank im August im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 1,76 Millionen Stück, wie der Pkw-Verband PCA am Montag in Peking mitteilte. Damit beschleunigte sich der Rückgang im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten noch.

Schon im Juli war der Absatz um 5,4 Prozent geringer als im Vorjahresmonat ausgefallen. Im Juni hatte der Rückgang 3,7 Prozent betragen. Grund für die Einbußen könnten auch die angespannten Handelsbeziehungen zwischen China und den USA sein. China gilt als wichtigster Markt für die deutschen Autobauer./elm/jha/